Ho avuto un sogno, di un anno un po’ speciale, in cui ciò che da sempre vale per la sinistra, valesse da oggi anche per la destra.

Febbraio.

Grande soddisfazione per la band di musica alternativa gli “Antica Tradizione” : il gruppo di Bologna è stato selezionato per il Festival di Sanremo, con una canzone melodica di impegno sociale. Con questo debutto si rompe l’ostracismo verso un’area cultural-musicale che ha dato prova negli anni di grande qualità ma di scarso impatto mediatico. Gli Antica Tradizione saranno abbinati nel corso del Festival a Francesco De Gregori, che canterà con loro e che si è detto ben lieto di poter esibirsi con una band di così grande livello artistico.

Marzo.

Si apre nelle prestigiose sale del Castello Sforzesco di Milano la “ Fiera del Libro delle Case Editrici Non Conformi.” Alla giornata inaugurale farà la sua apparizione il filosofo francese Alain De Benoist, che parlerà dell’importanza di opporsi al Pensiero Unico dominante. Grande interesse da parte della stampa tutta per questo e vento di forte spessore culturale : decine e decine di accrediti sono stati richiesti alla organizzazione da parte di tutte le testate più importanti a livello nazionale ma anche internazionale. Alla Fiera parteciperanno un centinaio di case editrici, per lo più ascrivibili alla destra ma non mancheranno anche quelle di ispirazione di sinistra ma che si definiscono libere da condizionamenti.

Aprile.

A Roma, in un’affollata conferenza stampa , il 16 aprile, è stato presentato il film sulla vicenda della tragica morte dei fratelli Mattei. E’ stato non a caso scelto il giorno in cui si compì l’efferato delitto , conosciuto come il Rogo di Primavalle. Gli attori Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino hanno spiegato di aver accettato con entusiasmo di fare parte del cast del film. Paola Cortellesi, che impersonerà mamma Mattei, ha affermato :” Quando ho letto la scenografia sono rimasta sconvolta, non conoscevo tanti particolari della vicenda, che non ha solo aspetti politici ma anche profondamente umani. La figura di mamma Mattei è veramente nobile e sono orgogliosa di interpretarla. “

Pierfrancesco Favino ha spiegato che la sua adesione è stata più meditata e sofferta :” Quando ho letto ciò che concerneva la mia parte, le ingiustizie, le continue , crudeli violenze che la famiglia Mattei ha subito, non ho avuto più dubbi ed ho accettato.”

Il film sarà distribuito in tutte le sale cinematografiche d’Italia, ma sono previste prenotazioni anche all’estero.

Maggio.

Nello stadio rimesso a nuovo del Flaminio in Roma è stata disputata la Partita della Riconciliazione.

A disputare l’incontro calcistico una formazione in rappresentanza dei Centri Sociali di tutta Italia e una selezione di Casa Pound. Sugli spalti gremiti le tifoserie di entrambe le squadre si sono esibite in cori di sostegno nei confronti della propria squadra e interminabili sfottò all’indirizzo degli avversari. Al termine dell’incontro , vinto da Casa Pound, tutti insieme i tifosi si sono esibiti in un “Chi non salta amico dei banchieri è !”.

L’intero incasso della partita, si pagava un biglietto in cui ognuno dava quanto voleva, è stato devoluto ai parenti delle Forze dell’Ordine caduti nell’adempimento del proprio dovere.

Giugno.

A Milano , al centro della piazza Berlinguer, in zona Giambellino, è stato inaugurato un busto marmoreo dedicato a Giorgio Almirante, raffigurante il ritratto del leader del Movimento Sociale.

Anni addietro il nome di questa piazza era stato destinato a lui, ma poi a qualcuno mancò il coraggio e, al sopraggiungere di una giunta di sinistra, la denominazione finale si è risolta in favore del leader del Partito Comunista. Con l’inaugurazione di questo busto , si rimedia ad una ingiustizia e si rende così omaggio ad entrambi i leader, che in vita godevano di stima reciproca.

Il sogno prosegue con tanti ragazzi che nelle sere d’estate si radunavano attorno al busto , in quella piazza, a prendere un gelato ed a parlare tra loro.

Nessuno si chiedeva chi fossero Almirante e Berlinguer, finché uno, più curioso degli altri, entrò nella libreria che si affacciava sulla piazza e chiese al proprietario notizie su quell’uomo del busto. Il libraio, prese un libro da uno scaffale e disse al ragazzo : “ Leggilo .” Era un volume di una di quelle case editrici non conformi. Poi arrivarono altri ragazzi ed ognuno chiedeva un libro , ora su Almirante, ora su Berlinguer, poi su tutta quel la storia d’Italia che non conoscevano. E la libreria cominciò ad esporre in vetrina tanti libri interessanti che fino ad allora avevano conosciuto la polvere in fondo a qualche magazzino.

Purtroppo è tutto un sogno, l’Italia è ancora prigioniera delle pressioni ideologiche del dopoguerra, non c’è vera libertà ma solo apparenza.

Chiedo scusa alla Cortellesi ed a Favino per averli idealmente coinvolti nel mio sogno. O forse dovrei chiedere scusa alla nobile famiglia Mattei ?