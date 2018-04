Al via in Europa la costruzione del treno del futuro Hyperloop, ideato dal fondatore di Tesla e SpaceX, Elon Musk, e progettato per sfrecciare alla velocità del suono. La costruzione del prototipo del cilindro che lo conterrà è al nastro di partenza in Francia, nel centro di ricerche di Tolosa della Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) destinato a trasportare persone e merci. Nella città francese si sta lavorando al primo set di strutture del treno supersonico, ossia la capsula a levitazione magnetica che scorre all’interno di un cilindro a bassa pressione dal diametro interno di quattro metri, destinate a essere sperimentate entro il 2018 su un percorso di 320 metri. Nel 2019 si prevede di completare un secondo sistema della lunghezza di un chilometro, costruito su piloni all’altezza di 5,8 metri.

Per l’estate 2018 è inoltre previsto il completamento della capsula per i passeggeri, in costruzione in Spagna, a Carbures. Fondata nel 2013, HyperloopTT ha un gruppo di lavoro di oltre 800 tecnici, 30 dei quali italiani, e al momento ha firmato accordi negli Stati Uniti, in Slovacchia, ad Abu Dhabi, nella Repubblica Ceca, in Francia, India, Indonesia, Brasile e Corea. «Siamo stati i pionieri della tecnologia e abbiamo dimostrato che è un progetto estremamente affidabile», rileva in una nota il co-fondatore e presidente della HyperloopTT, Bibop Gresta. Soddisfatto anche il co-fondatore e amministratore delegato di HyperloopTT, Dirk Ahlborn, per il quale «Hyperloop è molto più di un treno supersonico; la vera opportunità è creare un sistema efficiente e sicuro con un’esperienza passeggeri senza precedenti».