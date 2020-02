Da giorni i media unificati seminano il panico su una possibile pandemia da Coronavirus, ennesimo virus influenzale (dopo Aviaria, Sars, Mers) che giunge dall’oriente creando una psicosi in grado di isolare la Cina di più e meglio di qualsiasi sanzione in un momento con questa di forte tensione economica (davvero una interessante congiunzione astrale)…

Mattarella ne approfitta per bacchettare gli italiani responsabili (dice lui) di diffidenza nei confronti di bimbi cinesi nelle scuole, come se non avessero fatto lo stesso proprio loro nei confronti di chi non vuole vaccinarsi…

I Pidioti e gli immigrazionisti tutti colgono l’occasione per i loro pelosi spot in favore dell’integrazione razziale…

Intanto, dopo la chiusura dei voli con la Cina, gli aeroporti italiani vengono dotati di body scanner per individuare passeggeri con la febbre mentre invece i barconi coi clandestini vengono accolti senza neppure verificare l’identità di chi è a bordo…

Se rocambolescamente scamperemo al Coronavirus (ma anche a tutte le altre malattie che importiamo a cuor leggero) dovremo al più presto occuparci del cancro che sta proliferando nella società italiana, eliminando una ad una tutte le sue metastasi…