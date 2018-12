Prima di passare alla sottolineatura di alcuni passaggi censurabili e di altri accettabili ma comunque deboli dell’ editoriale di Ernesto Galli della Loggia, “Il potere dei soldi. La Cina senza confini”, va espressa la riprovazione netta ed aperta per le nazioni liberalcapitaliste ed estremo orientali, come il Giappone, incapaci di condannare il sistema antidemocratico, dittatoriale ed assolutista dominante in quello Stato sterminato e per mille e mille versi misterioso. Esempio di questi giorni, mentre è messa la gogna la Polonia per l’inquinamento creato dalle proprie centrali a carbone, nulla è detto e tanto meno nessun proclama è lanciato sulla situazione impraticabile della capitale cinese e delle altre metropoli di quel Paese.

E’ facile fantasticare, più che immaginare, cosa sarebbe successo, quanti diversi sarebbero stati gli atteggiamenti se a guidare la Cina fosse stato un movimento di destra. Certamente sarebbe stato denunziato, discriminato ed infine minato dai solerti agenti della Cia.

Ad avviso non condivisibile dell’editorialista la “crescita esponenziale del peso dell’economia nel sistema delle relazioni e delle organizzazioni internazionali” rappresenta “un fenomeno che ancora sembra rivolgersi soprattutto a danno dell’Europa”. Il collega minimizza il comportamento e l’atteggiamento tenuti per decenni dagli Stati Uniti, capaci – si pensi al loro peso risolutivo nelle due guerre mondiali – di soggiogare e di condizionare le nazioni del vecchio Continente con le armi economiche (“sanzioni, embargo, limitazioni commerciali”).

Nell’analisi del cambiamento prepotente perché incontrastato della Cina emerge un fattore di fronte al quale il puritanesimo e il perbenismo liberal delle nazioni europee e della stessa Chiesa rimangono inerti e silenziose. La Cina è potuta assurgere a “luogo ambitissimo di delocalizzazione” grazie al “bassissimo costo del lavoro” per un gran numero di industrie occidentali, libere dalla pretesa, spesso vana ed inascoltata dei bonus e delle agevolazioni fiscali del mondo libero.

Galli della Loggia osserva l’assoluta novità storica incarnata dall’immensa realtà asiatica , in cui convivono un sistema capitalistico, nel quale i profitti hanno ignoto fine se non quella dell’irrefrenabile ricapitalizzazione, ed un sistema politico oppressivo, capace di esercitare, tra il silenzio e la connivenza del mondo intero, il diritto di vita e di morte sui cittadini.

Di fronte a questo quadro l’Occidente, pronto a denunziare e ad enfatizzare le violenze vere o presunte dei vari Erdogan, Bolsonaro e dell’Islam moderato, tace nel rispetto e nello sfruttamento della globalizzazione planetaria, sotto il cui presunto potere a trionfare sono unicamente i potenti o i prepotenti.

Rimane onestamente a mezz’aria, irrisolto, l’interrogativo del cattedratico sulla mancanza di “apprezzabile critica e tanto meno di una qualche opposizione significativa” da parte dell’Europa cristiana, liberale e socialdemocratica. Il quesito appare di soluzione lapalissiana per quanti, come il sottoscritto, sono coscienti e consapevoli delle condizioni effettive delle nazioni del Vecchio continente, deboli, frammentate, perdute dietro utopie anacronistiche, ingrigite sul piano politico (v. l’irreversibile fallimento del “nuovismo” macroniano) e inaridite su quello morale (la crisi postconciliare della Chiesa cattolica e la sostanziale scomparsa delle confessioni protestanti).

Se esistessero nazioni, degne del loro nome ed orgogliose della propria storia unitaria, non minate da ambizioni campanilistiche, unicamente disgregatrici, si preoccuperebbero della “neocolonizzazione di fatto” cinese, dilagante in Africa e in grado di invadere l’Europa attraverso il Mediterraneo e persino l’Atlantico, come è dimostrato dall’acquisto di importanti punti di appoggio o basi di penetrazione, quali i porti del Pireo, di Bilbao, di Valencia, di Marsiglia e di Anversa