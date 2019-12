Alleati per caso, non per destino. Questa è la conclusione a cui si giunge constatando il documento inedito presentato da Storia in Rete di dicembre circa il tentativo delle autorità del Terzo Reich di sottrarre all’Italia le province orientali fra 1943 e 1945. A scrivere quel rapporto è stato Libero Sauro, figlio dell’Eroe della Prima guerra mondiale, indirizzando a Mussolini in persona un preoccupante dossier sulla situazione nella Zona d’Operazioni del Litorale Adriatico. Stesso clima che si respira dalle pagine dell’ultimo libro di Alfio Caruso, da cui Storia in Rete ha anticipato un estratto, riguardo il trattamento degli internati militari italiani in Germania. Insomma, Roma e Berlino davano vita a un “asse” molto poco robusto, tenuto insieme più dai comuni nemici che da comuni intenti. E sicuramente le due dittature erano divise da obbiettivi geopolitici divergenti.

Ancora uno sguardo sul Nazionalsocialismo con la storia dei rapporti dei gerarchi di Hitler con l’astrologia. E poi da un dittatore all’altro: Francisco Franco e le ferite di una guerra civile che si credevano richiuse e che invece la cronaca recente della Spagna sembra aver riaperto. E ancora, il fuoriuscitismo italiano in Francia, una vicenda con sfumature poco note sul fronte antifascista. Sempre in Francia ma con un balzo di quattro secoli, un’intervista a Marcello Simonetta ci porta al regno di Caterina de’ Medici, la prima regina italiana oltralpe. Infine, il rapporto fra furti e saccheggi d’arte e identità nazionali rubate, la storia – e la tragica fine – dell’artista-antropologo Guido Boggiani, il primo ad applicare la fotografia allo studio dei popoli primitivi, e l’incredibile mistero del volo Malaysian Airlines 370, scomparso nel nulla nell’oceano Indiano.