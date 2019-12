Un regalo di Natale firmato Storia in Rete. La bella rivista diretta da Fabio Andriola è in ora edicola con uno speciale tutto dedicato agli Imperatori romani. Da Cesare a Romolo Augustolo, dai grandi organizzatori ai ri-organizzatori, dagli Imperatori ingiustamente bistrattati come Nerone a quelli che ora vengono “riabilitati” perché “politicamente corretti”, dalle conquiste “all’ultimo orizzonte” ai tentativi di turare le falle del lungo declino, dal sorgere del Sole Invitto alla cristianizzazione di Roma, dalle invasioni barbariche ai moderni tentativi di tirare la storia romana per la… toga. Imperdibile.