“Populismo”: questa la parola magica con cui buona parte dell’establishment politico e la stragrande maggioranza dei mezzi d’informazione definiscono –o meglio sarebbe dire etichettano- un ampio spettro di fenomeni e movimenti politici “colpevoli” di non condividere gli attuali modelli di gestione della res pubblica e, più in generale, la visione che li ispira.

All’abuso del termine, tuttavia, raramente corrisponde un tentativo di analisi che vada oltre l’evidenziare l’opposizione –giusto per restare nel Vecchio Continente- alle politiche di rigore economico e sostanzialmente pro immigrazione messe in campo dall’Unione Europea. Si finisce così per gettare nel medesimo calderone gruppi e movimenti estremamente diversi tra loro, per genesi e principi ispiratori. Quel che conta, alla fine, è agitare lo spauracchio del mostro populista che minaccia di riportare l’Europa ad un buio passato. Qualche che sia.

In direzione diametralmente opposta va, invece, il convegno organizzato del gruppo de L’Intellettuale Dissidente per il prossimo 30 marzo a Milano presso la sala conferenze del Collegium Agostinianum (via Necchi 1 – ore 18) dal titolo “Populismo – Il vento del XXI secolo da Chavez a Le Pen”. Un tentativo di definire origine e contorni del fenomeno populismo prendendo le mosse non dall’Europa, bensì dall’America Latina. E’ in quel continente, infatti, che andrebbero ricercate le origini di un fenomeno socio-politico che oggi scuote vecchi equilibri in Europa.

A discutere del tema saranno Marcello Foa, firma de Il Giornale, Marcello De Angelis, Luca Lezzi, coordinatore nazionale dei Circoli Proudhon e coautore, insieme ad Andrea Muratore, del volume “Il Socialismo del XXI secolo”. Uno dei primi testi ad individuare la “pista sudamericana” nella genesi del fenomeno populista, naturalmente con tutte le particolarità e specificità del caso.