In occasione del 12 ottobre, giornata che Genova dedica, ogni anno, a Cristoforo Colombo, il sindaco Marco Bucci non ha esitato a stigmatizzare gli attacchi compiuti, in varie città del mondo, alle statue dedicate al grande genovese, additato come assassino e razzista: “Da Genovesi, e da Italiani, restiamo orgogliosi di questa grande figura che rappresenta la nostra cultura mediterranea, il nostro spirito di avventura, la nostra voglia di lottare per un mondo nuovo e speriamo migliore”.

Passa ora da Genova – e non poteva essere diversamente – la campagna #nessunotocchiColombo, lanciata su “il Giornale”, nel luglio scorso, per celebrare l’esploratore genovese finito nel mirino del movimento Black lives matter.

Alla base del manifesto, sottoscritto da intellettuali e giornalisti, la richiesta di rilanciare la Giornata nazionale di Cristoforo Colombo, introdotta nel 2004, “da svolgersi annualmente il giorno 12 ottobre, ricorrenza dello storico sbarco dell’esploratore genovese nel continente americano”, ma purtroppo ignorata da molti italiani.

Venerdì 16 ottobre, con inizio alle ore 17,00 presso la Sala di rappresentanza di Palazzo Tursi l’Associazione Vince Genova presenta la campagna #nessunotocchiColombo. Ad introdurre l’incontro il Sindaco di Genova Marco Bucci. Interventi di Luciano Grasso, Presidente dell’Associazione Vince Genova, del deputato europeo Marco Campomenosi, dell’on. Roberto Bagnasco, della Consigliera comunale Francesca Corso, dei promotori dell’appello, Marco Valle, Francesco Giubilei e Ferrante De Benedictis, del vice direttore de “il Giornale” Francesco Del Vigo, del prof. Stefano Zecchi. Modera l’incontro Alessandro Sallusti, direttore de “il Giornale”.

Per prenotazione scrivere a: ass.vincegenova@libero.it