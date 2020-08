«Pinochet dittatore del Venuezuela»

(Luigi Di Maio)

«Napoleone combattè ad Auschwitz»

(Alessandro Di Battista)

«I Mille sbarcarono a Quarto»

(Carlo Sibilia)

«L’Irlanda è un Paese mediterraneo»

(Angelo Tofalo)

«Difendiamo il cibo italiano, no al grano saraceno»

(Filippo Gallinella)

«Matera, città della Puglia»

(Luigi Di Maio)

«Arrivano i fondi per il Molise»

(Pagina ufficiale del M5S, con la cartina delle Marche)

«Abbracciamo gli amici libici per la tragedia di Beirut»

(Manlio Di Stefano)

«La mia vicinanza al popolo libico per l’esplosione a Beirut»

(Elisa Pirro)