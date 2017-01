I molteplici attacchi contro la decisione del presidente statunitense Donald Trump di bloccare l’immigrazione da alcuni Paesi da lui considerati (con qualche omissione od inclusione non necessaria) a rischio d’infiltrazione integralista musulmana, lasciano perplessi sulle vere motivazioni che li hanno originati. Infatti, altre decisioni di Trump che avrebbero potuto suscitare dure critiche e manifestazioni – ad esempio il blocco dei finanziamenti federali per gli aborti e la sospensione della legge di Obama sull’assicurazione obbligatoria (ed onerosa) contro le malattie – sono passate piuttosto inosservate. E invece, sul blocco delle immigrazioni – che peraltro hanno coinvolto poche centinaia di persone – si è scatenata l’iradiddio.

A nostro parere, la motivazione è molto semplice e nello stesso tempo profonda. Trump, con quella decisione, ha colpito il nervo più sensibile della “globalizzazione”, ossia l’incontrollata ed illimitata “circolazione” di persone da un Paese ad un altro, che ha il duplice scopo di utilizzarla – da parte delle multinazionali – come un “esercito” di lavoro a basso costo che possa sostituire quello “nazionale” e di contribuire definitivamente all’abolizione del concetto di “confine” e di “nazione” storicamente ed etnicamente costituita.

Si tratta della visione “internazionalista” della storia che considera il mondo come un amalgama indistinto allo scopo di consentire a poche persone, od a pochi gruppi elitari, di poterlo facilmente dominare e controllare. E’ inutile dire che si tratta della concezione universalistica di origine massonica, in parte attuata da Napoleone con il suo impero e gli Stati satelliti, proseguita dal comunista fondatore della 4^ Internazionale Lev Trotzky (in contrasto con Stalin, ancorato alla realtà della Russia più profonda), ripresa dai fondatori dell’Unione Europea (a questo proposito, fondamentale è la lettura del libro di memorie di Paolo Rumor, cugino di Mariano Rumor, ex presidente del consiglio democristiano, intitolato “L’altra Europa” edito nel 2010 da “Hobby & Work”). E come dimenticare la teoria dell’”Ulivo mondiale” ideata da Walter Veltroni quando vi erano i governi di Tony Blair in Inghilterra, Bill Clinton negli Usa, e Romano Prodi in Italia: un’idea che il guastafeste D’Alema bocciò come “provinciale”…

Tutti progetti, sia detto per inciso, che sono falliti.

Perché è vero che la lotta tra internazionalismo e nazionalismo dura da secoli ma le Nazioni si mostrano sempre vive e presto e tardi gli attacchi alle loro identità storiche, etniche, religiose, morali falliscono. Anche perché è ormai ampiamente dimostrato come l’inserimento di persone provenienti da culture diverse da quelle della nazione di residenza non provoca – come gli innesti nelle piante – un nuovo ed uniforme “tipo” umano. Passato poco tempo, quelle persone si riuniscono in comunità tra loro omogenee, cercano di proseguire le loro abitudini e la loro stessa lingua, vivono in genere distaccate dalle altre comunità. Ciò è visibile apertamente negli Usa dove giapponesi, coreani, afroamericani, cinesi, messicani vivono in quartieri separati da quelli degli anglosassoni, degli irlandesi, degli italiani (che peraltro tra loro hanno poche differenze e vivono spesso insieme): gli scontri, anche violenti, tra questi gruppi comunitari sono frequenti. Ma la stessa cosa è avvenuta in Gran Bretagna e Francia, paesi di più radicata immigrazione proveniente dalle loro ex-colonie, ed inizia a manifestarsi anche in Italia, ad esempio con la comunità cinese.

Da tutto ciò deriva la considerazione che la Nazione e la Patria – intesi anche nel loro stretto significato etimologico – sono connaturati all’uomo, essere che non può essere considerato una pianta od una pietra mineraria od una moneta che possa essere spostato a volontà. Tutte le componenti dell’essere umano – corpo, anima e spirito – hanno delle caratteristiche loro proprie e delle esigenze di vita che non possono essere manipolate facilmente dai teorici del mondialismo livellatore, che sta avendo con Trump un’altra sconfitta.