Navalny è arrivato all’ospedale tedesco dopo un volo di cinque ore a bordo del Bombardier Challenger 604 noleggiato da «Cinema for Peace», l’Ong tedesca che si è occupata del suo trasferimento dalla Siberia. Secondo il direttore della Ong le condizioni di Navalny, che si trova in uno stato di coma indotto, continuano ad essere stabili. Il viaggio verso la Germania era iniziato venerdì notte dopo il via libera al trasferimento concesso dei medici dell’ospedale siberiano di Omsk. Un via libera concordato con un Cremlino che rischia di non uscire indenne da questa vicenda. Secondo la dottoressa Anastasija Vasilieva, medico curante di Navalny, le autorità russe avrebbero tentato di ritardare il trasferimento in Germania: «Dopo tutto questo tempo – sostiene la Vassilieva – non saranno più rimaste tracce di veleno e sarà impossibile stabilire la sostanza tossica usata». Ma se anche così fosse il sospetto di certo non svanirà. E quel sospetto, unito all’immagine della barella arrivata a Berlino dopo uno snervante duello con Angela Merkel, può rappresentare il primo segnale di sbandamento d’uno Zar che per vent’anni ha distribuito scacchi matti a tutti i suoi oppositori interni e esterni.