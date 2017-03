Invasione/ In Austria non c’è piu posto. Un bonus per chi torna a casa

Il governo austriaco — un tempo accogliente e “buonista” — dice finalmente no all’invasione e, dopo aver ristabilito controlli sulle frontiere, ora cerca di rispedire al mittente gli indesiderati ospiti. Tra le nuove misure varate da Vienna vi è il raddoppio, da 500 a mille euro per i primi mille fortunati che faranno domanda, del contributo per il «ritorno volontario» in patria. «Se la vostra domanda di asilo è sotto esame e volete tornare a casa», perché le vostre chance di asilo sono basse, «avete la possibilità di ricevere mille euro in assistenza, fino a 3mila per le famiglie», si legge su Voluntaryreturn.at, il sito dedicato ai rimpatri volontari. Il provvedimento riguarda afghani, iracheni, iraniani, marocchini, pakistani, ma anche somali, nigeriani e migranti con passaporto della Federazione russa. Quelli selezionati da Vienna, dovranno rassegnarsi a un rimpatrio senza ritorno. Oltre al denaro, potranno ricevere anche altri benefici previsti dalla «Bonus-Aktion», inclusa assistenza di base all’arrivo nel Paese d’origine. Il programma, sostenuto anche da Caritas e Verein Menschrechte, è pensato soprattutto per coloro che non possono sperare di «ricevere un permesso di residenza a lungo termine», ha spiegato il ministro degli Interni austriaco, Wolfgang Sobotka.

Insomma, soldi in cambio di partenze definitive. Vienna che, dopo aver limitato a 35mila le domande d’asilo accettabili in Austria nell’intero 2017, vuole raggiungere l’obiettivo dei 50mila rimpatri complessivi, volontari e non, entro il 2019.

Commentando le nuove misure il ministro degli Esteri austriaco Sebastian Kurz si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe: «Chi parla di solidarietà deve anche guardare i numeri, che dimostrano che in questi anni l’Italia e la Grecia non hanno mai accolto più migranti dell’Austria». Kurz che ha anche attaccato duramente le Ong – alcune «lavorano bene, ma ce ne sono molte che sono socie degli scafisti». E ha chiesto la «chiusura delle rotte di migranti nel Mediterraneo», ricordando che tanti, dopo esser sbarcati in Italia e Grecia, continuano ad entrare illegalmente in Austria.