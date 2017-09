GENTILONI: REDDITO POVERTA' DA GENNAIO Rai GENTILONI: REDDITO POVERTA' DA GENNAIO Il premier Gentiloni, a Bologna per la firma del Protocollo sulla povertà, lancia "un messaggio per l'Italia". "E' in momenti come questi in cui si intravede un certo ottimismo su crescita e occupazione che un Paese civile e serio mette all'ordine del giorno il reddito d'inclusione". "Possiamo dire con […]

GENTILONI: FERMARE DISCREDITO ISTITUZIONI Rai GENTILONI: FERMARE DISCREDITO ISTITUZIONI Il premier Gentiloni, alla Festa dell'Unità di Imola, sul caso Consip, lancia un severo monito:"Comportamenti che screditano le istituzioni non possono essere accettati e vanno fermati". "La credibilità delle istituzioni che amministrano la giustizia e garantiscono la sicurezza è un bene da tutelare". "Sono certo che le istituzioni abbiamo gli […]

PM WOODCOCK INDAGATO ANCHE PER FALSO 1/2 Rai PM WOODCOCK INDAGATO ANCHE PER FALSO Il Pm Woodcock è indagato per falso in concorso con l'ex capitano del Noe Scafarto,nell'ambito della vicenda Consip. L'accusa di falso nei confronti del magistrato napoletano risale ai giorni precedenti il suo interrogatorio a Roma, avvenuto il 7 luglio scorso. Oltre alla contestazione di rivelazione del segreto […]