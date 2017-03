Sento con insistenza e con crescente personale fastidio discorsi ed affermazioni sulla necessità di una riorganizzazione del centrodestra — la terza o la quarta della serie, sempre fallita nel grigiore e nell’inconcludenza — priva di novità e destinata a tornare sotto la guida soffocante di Berlusconi. E’ inutile immaginare possibilità di un successo fino al momento in cui non sarà varata la legge elettorale e saranno possibili ipotesi fondate e non come oggi astratte e problematiche.

Il maestro di parole lombardo annuncia programmi definiti e da completare in dettagli semplici e marginali, mentre i partiti ufficialmente alleati sono lontani dall’accettare il discorso di Berlusconi, preparato ed orchestrato ad Arcore.

Preoccupa poco a destra, ed invece dovrebbe preoccupare, l’unico tema sul quale FI e Lega pare abbiano trovato una sintonia, quello dei referendum per la trasformazione delle regioni a statuto ordinario in regime speciale, come quelli delle regioni di confine, la Sicilia e la Sardegna, fondato soprattutto – vero nocciolo – nell’autonomia finanziaria. Ora è questo un argomento autolesionistico per la Destra, un autentico, incomprensibile ed immotivato harakiri non solo dal punto di vista logico e storico ma anche politico.

Sono andato a ricercare a questo proposito i precedenti dell’atteggiamento della Destra, leggendo in un intervento parlamentare, risalente al 1981, la citazione fatta da un Almirante soddisfatto dell’insoddisfazione espressa da tutti gli esponenti regionali piemontesi sull’istituto pieno di difetti, di ritardi, di ombre.

In una rubrica dell’interessante trimestrale, diretto da Riccardo Pedrizzi, “Intervento nella società”, ho trovato questa notizia di una gravità straordinaria sulla quale a Destra, che ha logicamente votato contro, si dovrebbe aprire una riflessione approfondita, seguita da un radicale ripensamento, almeno in questo passaggio caratterizzante delle alleanze: “Il consiglio regionale del Veneto ha approvato un disegno di legge “il popolo veneto” come una “minoranza nazionale”, aprendo così la strada all’insegnamento del dialetto anche nelle scuole. Il “patentino di bilinguismo”, che verrà richiesto a un “istituto di lingua veneta”, potrebbe avere diversi effetti , tra cui anche l’uso “ufficiale” del dialetto negli uffici pubblici e nella toponomastica, cartelli stradali inclusi. L’ok è arrivato con 27 sì (Lega, Lista Zaia e 3 della Lista Tosi) e i no di PD, M5S, FI, FdI e un “tosiano”. In concreto ancora nessun sa come funzionerà davvero, ma si è sancito il principio che i veneti [e domani saranno con il precedente autorizzati a muoversi i lombardi, i piemontesi, i liguri, i toscani, gli emiliani, gli umbri, i marchigiani, gli abruzzesi, i molisani, i campani, i lucani ed i calabresi. Che futuro radioso!] sono una “minoranza linguistica”. Toccherà all’istituto della lingua veneta scegliere le associazioni che rilasceranno un certificato di “veridicità”. Le spese naturalmente vanno a carico dello Stato”.

E a proposito di precedenti merita un’altra citazione di Almirante in un dibattito alla Camera del 1983. Il leader segnalava che “la progettualità europea sta invischiandosi e addormentandosi” e denunzia che “la sfiducia nei confronti di tale istituzione si sta diffondendo a macchia d’olio in tutti i ceti, nel nostro paese”.

All’epoca Salvini aveva 10 anni e doveva prima diventare il capo dei “Comunisti padani”.