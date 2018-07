Un lavoro impensabile, inaccettabile e insopportabile è questo (io ho reperito ed acquistato l’edizione apparsa nel 1970) di Giorgio Bonacina. E’ “datato”, prossimo ormai al mezzo secolo, ma tale con le sue intenzioni ispiratrici, le sue interpretazioni e le spiegazioni in diversi passaggi confuse, da rappresentare una probante dimostrazione del livello fazioso e aprioristico della storiografia o meglio della rivisitazione cronachistica – cronologica su momenti, passaggi e tragedie del conflitto 1940 – 1945. Solo faziosità partigiana può indurre a tacere e sottovalutare i comportamenti e le linee operative degli angloamericani, raramente, se non mai, sottoposti ad esame obiettivo e sereno.

Nelle circa 260 pagine del testo regnano la monotonia, l’aridità e l’abbondanza di dati universalmente diffusi. Valgano le domande di fondo, espresse nelle righe iniziali e rimaste prive di esauriente e convincente risposta : ”Erano necessari, per gli Alleati, i bombardamenti? Cosa vollero distruggere nelle città? Se le città erano importanti per i loro obiettivi industriali e militari, come mai le bombe così spesso caddero sulle case, le scuole, gli ospedali, le chiese, le opere d’arte? Oppure l’offensiva dell’aria fu solo un odioso mezzo di coercizione terroristica, avente lo scopo di minare il morale delle popolazioni e di spingerle a gesti disperati per abbreviare la guerra? Se fu così, chi furono i responsabili”. In una pagina, tra quelle dell’epilogo, si potrebbe rinvenire, al massimo, una delucidazione incolore, ben lontana dalla denunzia dei responsabili politici internazionali delle misure.

Nei 10capitoli, carichi di fatti materiali, di distruzioni con frettolose segnalazione delle vittime , sono da cogliere alcune pagine eloquenti. Bonacina (p.9) segnala in termini riguardosi che “senza distinzione di sesso e di età, 1414 civili inglesi, morirono a causa degli attacchi aerei nel corso della I Guerra Mondiale. Non furono i soli. Anche gli altri popoli belligeranti, soprattutto nel biennio 1917 – 1918, ebbero a piangere vittime innocenti per le incursioni dall’aria”. L’A. si si guarda bene dal richiamare i 129 morti sotto le bombe a Padova (solo 93 per l’esplosione dell’11 novembre 1916 del bastione della Gatta) e le altre centinaia di decessi registrati con l’algida terminologia di Bonacina stesso in seguito alle incursioni dei velivoli austriaci sulle città adriatiche e del Veneto continentale.

Altro caso indicativo è rappresentato con la ricostruzione dell’8 settembre 1943, in cui sembra che le 353 tonnellate di esplosivi sganciate dai bombardieri inglesi ed americani a Frascati sul Quartiere Generale di Kesserling abbiano provocato unicamente spavento e danni materiali.

Appare incredibile che un lavoro, dall’intitolazione difficilmente equivocabile, racchiuda in sole 8 pagine (pp. 258 – 266) i momenti cruciali e drammatici del 1944. Due sono le spiegazioni recate. Ambedue appaiono incomprensibili e tali da lasciare smarriti per l’assenza di buon senso. Secondo Bonacina “dall’8 settembre 1943 in avanti, nella stragrande maggioranza dei casi , le operazioni aeree alleate sul nostro territorio furono così intimamente connesse alle esigenze della guerra terrestre da non fare più storia a sé”.

Poche righe più sotto il giornalista pubblicista milanese – e il rilievo è dettato dalla incancellabile ed aspra realtà delle tragedie e non dal campanilismo, mai come nell’occasione comprensibile – spiega con l’inconsistenza (“obiettivi pulviscolari”) il silenzio dei 661 centri italiani, “paesi e frazioni, per lo più, che vennero attaccati dalle Mediterranean Allied Forces”. Tra di essi la mia città, Tivoli, che, secondo l’ultimo censimento ufficiale del 1936, conta 19.820 abitanti. Dopo una prima prova del gennaio, nella seconda del 26 maggio, viene registrata, per dirla con Bonacina, la perdita di circa 500 persone .

L’epitaffio elimina qualsiasi incertezza sulla natura ideologica e non certo storica del lavoro e sulle responsabilità delle stragi: “ tutte [le vittime] pagarono troppo per una guerra così stupida, insensata estranea alla volontà degli italiani”. Capito?