L’Italia è una terra — mi guardo bene dal definirla una Nazione dopo i decenni dell’egemonia cattocomunista — dominata da inguaribile miopia. La parola è usata, secondo la definizione data nel “Vocabolario della Lingua Italiana” dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, “[…] cortezza di vedute e grettezza intellettuale”.

Oltre che nelle omelie monotematiche del presidente Mattarella, il termine emerge, incontenibile ed irrefrenabile, con l’interrotta demonizzazione delle leggi razziali, prova recente la ristampa esaltata dal “Corriere” di un lavoro di un docente di scuola marxista, tra i più puntigliosi e radicali, Enzo Collotti. Impensabile ed inimmaginabile la contemporanea condanna di pari forza degli “arcipelaghi Gulag” comunisti, con il silenzio assordante sulle migliaia di vittime innocenti dei bombardamenti angloamericani nell’ultimo conflitto, sulla stucchevole celebrazione del Sessantotto, sul quale manca un bilancio equilibrato e credibile e sulla persistente ed indelebile discriminazione culturale, viva ieri ed anche oggi, su uomini e figure prestigiose del fascismo.

Tanto per recare un esempio freschissimo del perdurante clima di faziosità intellettuale, basti segnalare il convegno, dedicato a “Marx in Italia. Edizioni, interpretazioni e influenze” e curato in questi giorni dall’Istituto della Enciclopedia Italiana. Per rientrare nell’alveo storico, capita, seppure di rado – obiettività induce a segnalarlo – siano pubblicate indagini biografiche solide, curate da studiosi autorevoli.

A Santi Romano (Palermo 1875 – Roma, 1947), presidente del Consiglio di Stato, l’organo consultivo per eccellenza ed antonomasia, dal 1° gennaio 1929 al 25 ottobre 1944, e prestigioso docente di amministrativo, maestro di tanti giovani, divenuti maestri nel dopoguerra (tra gli altri Guido Zanobini, Giovanni Miele e Massimo Severo Giannini), Guido Melis, già parlamentare per il PD nella XVI legislatura (2008 – 2013), dedica circa 11 colonne, di cui 8 di testo e 3 di bibliografia, nell’88° volume del “Dizionario biografico degli italiani”. E’ da notare che in un volume successivo, 7 colonne redazionalmente siano state riservate al deputato comunista ortodosso Mauro Scoccimarro (1895 – 1972).

Su Romano nell’analisi fatta dal collega sardo non mancano gli aggettivi laudativi o semplicemente positivi ed i rilievi ovvi e naturali sono lontani dai toni acidi e velenosi, adoperati da tanti altri collaboratori del “Dizionario”, aprioristicamente verso figure di destra. Una monografia sul tema saliente del decentramento amministrativo, sul quale sono stati e sono compiuti infiniti travisamenti, scritto da Roma, appena 33enne, è considerato da Melis “fondamentale”, così come è definito “illuminante” il breve studio sullo Stato moderno e la sua crisi, risalente all’anno successivo (1909).

Lo stesso aggettivo “fondamentale” è utilizzato nella monografia sull’Ordinamento politico, classificata da Sandulli nel 2013 come l’”opera giuridica italiana più importante del Novecento” e da Cassese nel 2015 la “più tradotta all’estero”.

La rivisitazione, come c’era da attendere, diviene delicata nell’ambito politico. Alberto Romano nel 2011 nota come il prestigioso siciliano, a suo dire non “fosse nazionalista” negli “aspetti deteriori dell’ideologia”, ma possedesse – caratteristica che lo rende e lo dovrebbe rendere ancora oggi apprezzato, seguito e detto in un’ area, come quella di destra, solita perdere i proprî maestri con l’assorbimento di lezioni diverse e fuorvianti – “netto il senso della identità nazionale e della specificità dell’ordinamento italiano”.

Durante il lungo periodo di presidenza del Consiglio di Stato l’influenza di Romano è senza equivoci reputata “eccezionalmente incisiva”. Partecipa poi ad importanti commissioni ministeriali. Ad esempio, caso di enorme rilevanza, è autore della relazione del disegno di legge, divenuto legge 1°giugno 1939, n. 1089, ancora oggi viva e valida, nonostante gli ininterrotti travisamenti e le squalificanti alterazioni di epoca democratica.

Sue opere sono state ripubblicate sino al 1988 (“Il diritto pubblico italiano”) e al 1990 (“Scritti minori”). La bibliografia, sempre qualificata e criticamente inattaccabile, registra i saggi e gli articoli, citati, risalenti al 2011, al 2012, al 2013, al 2014 e al 2015.