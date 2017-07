Rai DL VACCINI, OK DA SENATO ORA VA A CAMERA Con 171Sì il decreto legge sui vaccini incassa il via libera del Senato. I no sono stati 63 e 19 gli astenuti. Il provvedimento, in scadenza il 6 agosto, ora passa alla Camera. Prevista alla Camera una riunione della capigruppo per calendarizzare il provvedimento poiché […]