Vi sono uomini che muoiono meno di altri. Perchè hanno vissuto più di altri. È il caso di Johnny Hallyday, l’anima del rock francese. Tutta la Francia lo piange, la sua vicenda si confonde e s’intreccia con la storia stessa, in versione V° République, della Nazione. Un personaggio centrale della storia esagonale: a 20 anni, nei mitici sixties, Johnny fu l’idolo dei giovani, poi giocò a fare il motociclista on the road e tante altre parti per trasformarsi, infine, in un padre di famiglia. Tante mode fuggevoli, mille passioni, due amori. Il rock e la Francia, la Patria. Orgogliosamente gollista, amico di Le Pen senior ma sostenitore di Chirac e Sarkozy, Johnny se ne fotteva del politicamente corretto. Il suo pubblico, gente d’ogni età e classe sociale, lo adorava anche per questo.

Dopo gli attentati di Parigi e Nizza, sebbene malato, decise di tornare sui palchi. Apriva i suoi concerti sventolando il tricolore francese in onore delle vittime del terrorismo fondamentalista. E, ogni volta, puntualmente, le sale stracolme intonavano con fierezza la Marsigliese. Johnny si metteva sull’attenti. Felice e commosso. La prima volta fu a Parigi-Bercy, il 28 novembre 2015. Tredici giorni dopo la mattanza del Bataclan. Sulla Patria e il rock Hallyday non ha mai scherzato.