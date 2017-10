ROSATELLUM 2, STRALI DA CINQUESTELLE E MPD Rai ROSATELLUM 2, STRALI DA CINQUESTELLE E MPD "Una legge scritta contro il Movimento 5 Stelle,che non ha le preferenze,ha le ammucchiate, le liste finte e garantirà un governo d'inciucio tra Renzi e Berlusconi". Così Toninelli (M5S) commenta la legge elettorale che martedì approda alla Camera. Il Rosatellum 2 non piace neanche a Mdp "Allontana […]

ROSATELLUM 2, SI'DELLA COMMISSIONE.VA IN AULA Rai ROSATELLUM 2, SI'DELLA COMMISSIONE.VA IN AULA La Commissione Affari Costituzionali ha dato il via libera al Rosatellum 2. La legge elettorale approderà alla Camera martedì. La Commissione ha respinto l'emendamento presentato dal M5S e battezzato "anti Berlusconi",secondo il quale non può essere a capo di una coalizione chi non sia candidabile o eleggibile. Forza […]

LEGGE ELETTORALE,OGGI VITO IN COMMISSIONE Rai LEGGE ELETTORALE,OGGI VITO IN COMMISSIONE La commissione Affari costituzionali della Camera riprende stamane l'esame e il voto degli emendamenti al Rosatellum bis, che si concluderanno in mattinata col mandato al relatore a riferire in Aula. Ieri il capogruppo del Pd, Rosato, a margine dei lavori della commissione,ha precisato che la soglia del 3% da […]