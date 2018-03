” Il lutto si addice ad Elettra ” ed anche ai vecchi, percossi quotidianamente da lutti di familiari ed amici. Oggi apprendo che non mi accadrà più d’incrociare sotto i portici dei carruggi di Chiavari Fausto Molinari, che spesso mi affiancò nelle battaglie politiche ed attivistiche negli anni Sessanta/Settanta del secolo scorso.

I comunisti di Parma l’apostrofavano ” il federale nero” , perché di pelle nera vestiva e perché “neri” li aveva fatti spesso, le numerose volte che avevano tentato di aggredire lui ed i comizi del MSI in città e in provincia. Aitante e coraggioso, aveva aggregato una “squadra d’azione” efficiente ed efficace, che impegnavamo come “brigata mobile” anche altrove, da Modena a Trento, da Bologna a Genova. Per l’epica difesa della Federazione di Parma, assediata a lungo, notte e giorno, dopo i cruenti scontri fra comunisti e polizia del 1961, fu cooptato ad honorem nel Comitato Centrale del Partito.

Gli volevo un gran bene, sebbene spesso mi faceva infuriare con iniziative inopportune, talora davvero balzane. Come quando espugnò il nosocomio di Colorno per sanzionare alcuni infermieri comunisti, che avevano la sera innanzi percosso anziani missini. Mi trovavo in Grecia, quando lessi dell’episodio sul Corriere della Sera. Il giornale ancora non conosceva gli autori, ma io capii all’istante che si trattava di lui. Il processo che ne seguì oscillo’ tra la farsa e la tragedia. I testimoni della polizia parlarono di ” matti che inseguivano altri matti” nelle campagne circostanti, dopo avere scavalcato , non si sapeva come, un muro di cinta, per di più lastricato di ceramica, alto 5 metri.

La follia, credevano gli antichi greci, è una scintilla divina. Adesso Fausto brilla nella luce di Dio, perché era un galantuomo, un uomo onesto, con un cuore grande ancorché malato. Un’altra croce nel mio cimitero interiore.