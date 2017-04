Tra le tante considerazioni che sono state fatte sul recentissimo impiego, da parte statunitense, della MOAB (Massive Ordinance Air Blast bomb), quella che a mio avviso è la più importante è risultata probabilmente una delle più trascurate: il crescente ricorso ad ordigni di tipo convenzionale sempre più potenti sta ad indicare una sola cosa, l’evidente intento – da parte degli USA – di elevare sempre più la soglia di accettabilità di un conflitto elevando, al tempo stesso, il livello di potenza degli ordigni di tipo convenzionale .

L’utilizzo della Moab, sperimentata in un teatro operativo come quello afghano e per di più contro l’ISIS (cioè contro un nemico ideale, le cui ramificazioni in Afghanistan sono in realtà tutte da dimostrare), è chiaramente un messaggio trasversale mandato a destinatari ben diversi dai seguaci del Califfato o dai talebani: nel contesto operativo in cui è stata impiegata, infatti, il suo utilizzo equivale a quello di dare la caccia ad un calabrone entrato in casa con una Beretta calibro 9. Come minimo, c’è un potente rischio di overkilling e per di più a carico della popolazione civile. Tuttavia, non potendo sperimentare un’arma del genere sulla Russia o sulla Cina, si è preferito verificare “sul campo” che essa funzionasse come richiesto, e pare che gli esiti siano stati soddisfacenti.

Nel mondo occidentale, quello che conta è non varcare mai la soglia nucleare. Se ciò non accade, che si tratti di armi scalari, di MOAB o di altri sistemi d’arma più o meno segreti che la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) sta sviluppando negli USA a ritmi elevati e grazie a finanziamenti massicci, tutti si sentono più tranquilli: il tabù non è infranto. Ma non è assolutamente così, perché ogni passo che viene fatto in direzione di un crescente livello di letalità e di facilità di impiego delle armi convenzionali ci avvicina alla possibilità di una guerra, in quanto chi le dovesse utilizzare potrà sempre dire di “non aver varcato la soglia nucleare” e dunque di essere rimasto , per così dire, “ dalla parte della ragione e del diritto internazionale “.

Siamo entrati da tempo in una fase di anteguerra, nella quale ci immergiamo ogni giorno di più e alla quale la sempre più straordinaria potenza e letalità degli ordigni convenzionali non fa che ulteriormente avvicinarci. Credo sia utile saperlo, perché morire non per un’esplosione nucleare ma perché trasformati in poltiglia dalle armi scalari o letteralmente annientati dagli effetti di una bomba come la MOAB non credo che ci faccia sentire più sicuri, al massimo più “politicamente corretti”…