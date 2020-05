La cultura non è sempre stata prerogativa della sinistra. È un falso mito. È vero che c’è stato un lungo periodo durato decenni nei quali è stato così, e soprattutto il PCI fu il “partito degli intellettuali”. Sarebbe anche fazioso negare lo spessore di questa cultura, prevalentemente marxista, a prescindere se condivisibili o meno i loro valori. Inutile fare esempi. Tuttavia, non fu sempre così. Per ragioni di semplificazione porremo due filtri, uno storico e l’altro geografico, considerando cioè solo il secolo XX e l’Italia. Sebbene Antonio Gramsci – una mente fina – avesse già all’inizio del secolo teorizzato e progettato la conquista delle “casematte del potere”, e quindi, l’egemonia culturale attraverso la quale il PCI avrebbe potuto “controllare” la nazione anche dall’opposizione, questo fu possibile solo a partire dalla seconda metà del Novecento.

Nella prima metà prevalse una cultura “di destra”, e – ben inteso – non solo a causa del regime fascista. La cultura di destra era dominante già prima della Rivoluzione fascista, e proseguì anche dopo la sua caduta, fino a tutti gli ani Cinquanta. Una cultura – va da sé – anche fascista, ma non solo. Liberale, conservatrice, nazionalista, cattolica. Il liberalismo d’inizio secolo era ovviamente l’onda lunga del Risorgimento ottocentesco della “Destra storica”, ed ebbe nel filosofo Benedetto Croce il principale ideologo ed esponente del pensiero filosofico neoidealista. Più conservatore, l’altro grande neoidealista, Giovanni Gentile, che successivamente aderirà al fascismo, e che da ministro dell’istruzione realizzerà quella che fu forse la più grande riforma scolastica della storia d’Italia, improntata su una concezione umanistica e formativa.

Ma tra liberalismo e fascismo, ci furono delle fasi intermedie; a cavallo tra Ottocento e Novecento, infatti, il nazionalismo ascese come nuovo punto di riferimento politico e culturale per la borghesia italiana. Per restare nel campo artistico – culturale, citeremo Niccolò Tommaseo, Giosuè Carducci e Gabriele d’Annunzio. Quest’ultimo esponente di spicco dell’irredentismo e del decadentismo. In controtendenza, nel 1909 nacque il movimento futurista fondato da Filippo Tommaso Marinetti; dannunzismo e futurismo, tra loro rivali, furono entrambi “incubatrici” dell’interventismo e del fascismo, seppur tra molte contraddizioni.

Il fascismo delle origini spiccò il volo tra due ali: una di “destra” decadente, e una di “sinistra”, futurista. Il regime impose un’egemonia culturale che tuttavia non fu assoluta, in quanto rimase un margine di dialettica interna e non tutti gli intellettuali sostennero il regime: se Gentile scrisse il Manifesto degli intellettuali fascisti, Croce replicò con il Manifesto degli intellettuali antifascisti. Durante il ventennio, artisti, intellettuali e scienziati di grande prestigio rappresentarono lo splendore della cultura italiana, tra i quali spiccò il premio Nobel per la letteratura al genio di Luigi Pirandello.

Anche il cinema dell’epoca fu orientato a “destra”: solo per citare alcuni celebri titoli: “Lo squadrone bianco”, “L’assedio all’Alcazar” e “Bengasi” di Augusto Genina; “Luciano Serra pilota” e “Abuna Messias” di Goffredo Alessandrini, “La corona di ferro” di Alessandro Blasetti; film belli, ben fatti, che esprimevano gli ideali del fascismo. Se è vero che erano “propagandistici”, lo erano meno dei capolavori dei registi russi del cinema sovietico dello stesso periodo. Blasetti, cattolico, simpatizzante per il regime, se ne allontanò gradualmente a causa dell’evidente deriva e non aderì alla Repubblica di Salò. Dopo la guerra, egli si definì “liberale”, e realizzò ottimi film, impregnati d’ideali “cattolici”, quali, “Fabiola” (1949) e “Prima comunione” (1950). Anche Augusto Genina nel dopoguerra ritrasse i valori cattolici, con stupendi film, tra i quali, “Cielo sulla palude”, (1949).

Esempi che fanno comprendere come, con il crollo del fascismo, quasi tutti gli artisti e intellettuali non di “sinistra”, videro nel cattolicesimo la più efficace (o l’unica) diga per frenare l’avanzata social – comunista. Politicamente parlando, questa “diga” fu rappresentata ovviamente dalla Democrazia cristiana, alla quale vittoria contribuì anche lo scrittore e giornalista conservatore monarchico Giovannino Guareschi. Questa fase storica che durerà per tutti gli anni ’50, vide certo una crescente avanzata politico-culturale progressista, tuttavia, non conobbe ancora il formarsi di quella che diverrà “l’egemonia culturale di sinistra”.

La DC – seppur in forma “confessionale” – ricoprì il ruolo di partito moderato-conservatore, e nel ’52 Pio XII fece (invano) pressioni su De Gasperi perché il suo partito coinvolgesse il MSI e il Partito Nazionale Monarchico in un’alleanza per le elezioni amministrative del comune di Roma allo scopo di fermare i marxisti. Ma i tempi non erano ancora maturi: la memoria della lunga dittatura e le ferite della guerra erano ancora troppo recenti. In tal proposito occorre spendere un elogio per un politico di destra non abbastanza ricordato, ovvero, Arturo Michelini, l’allora segretario dell’MSI dal 1954 al 1969. Il merito di Michelini, fu quello di aver tentato di incarnare la corrente moderata e “filoborghese” puntando a emancipare il movimento dal periodo “repubblichino”, avviando, di fatto, il processo “postfascista”, e conferendo così alla forza politica una connotazione compiutamente “di destra”, uscendo dall’ambiguità “socializzante” del fascismo. Con l’obiettivo primario di difendere l’Italia dalla minaccia comunista, Michelini sognò una “grande destra” conservatrice non sovversiva, e tentò per queste ragioni un dialogo con i monarchici, i liberali e la corrente “di destra” della Democrazia cristiana, cercando di rappresentare le istanze della borghesia minacciata dal “pericolo rosso”, e a questo scopo guardò con favore agli USA e al Patto Atlantico.

Questo progetto di centrodestra, non si compì. Tuttavia, fino a tutti gli anni Cinquanta, prevalse in Italia una cultura “di destra”, tendenzialmente conservatrice. Questo serve a capire che la destra è nata prima del fascismo ed è sopravvissuta al suo tramonto, politicamente e culturalmente. Poi qualcosa s’incrinò. Con la morte di Pio XII, in Vaticano prevalsero le correnti progressiste, e da lì a breve si sarebbe avviato il Concilio Vaticano II; gli USA di Eisenhower cedettero agli USA di Kennedy, e in Italia la Democrazia cristiana “aprì a sinistra”. A partire dagli anni Sessanta cominciò a formarsi e a fossilizzarsi l’egemonia culturale di sinistra che Gramsci aveva teorizzato decenni prima. Le eccezioni pagarono a caro prezzo il loro anticonformismo.

Il colpo di grazia fu il Sessantotto, quando il marxismo compì il suo capolavoro: non riuscendo a sollevare il proletariato, penetrò la borghesia e la corruppe. I borghesi conservarono i loro privilegi materiali, ma rinnegarono i loro valori, la loro identità culturale, la loro etica. Questo fu possibile anche perché la Democrazia cristiana fu incapace o disinteressata a produrre una sua cultura di governo, e perché le destre, divise e disorganizzate, non seppero reagire: nell’MSI, menti brillanti c’erano, ma furono per lo più inascoltate dalla classe digerente politica.

Con la fine del Novecento, finì anche la cultura. È da qui che dovremmo ripartire. In primo luogo rifondare,

far risorgere le idee (a prescindere da destra e sinistra), e poi tentare di fare della destra, il nuovo “partito degli intellettuali”. È un’impresa titanica, disperata, ma che va tentata. È piacevole immaginare per il futuro un “gramscismo di destra” come un tempo sperò un intellettuale “eretico” come Marco Tarchi. Utopia?