Il referendum sul taglio dei parlamentari è frutto di un “prodotto frettoloso e, addirittura, preterintenzionale”. Lo ha scritto Pino Pisicchio, parlamentare di lungo corso ed esperto di materia costituzionale. Non possiamo che dargli ragione. E’ un prodotto frettoloso, perché non mette nel conto i gravi problemi di rappresentanza e di funzionamento del Parlamento. E’ preterintenzionale, perché, a dispetto di quel che si pensa, e di quel che dicono i grillini, non è affatto vero che la nostra sia la democrazia più costosa del mondo e che negli altri Paesi i parlamenti siano meno numerosi del nostro.

Insomma, il referendum suona come l’ennesimo assalto dell’antipolitica alle istituzioni nel segno di una furia iconoclasta e distruttrice che non sembra arrestarsi. Ebbene, confesso di non aver alcun dubbio nello schierarmi per il No, E non soltanto per le pur evidenti ragioni sollevate poc’anzi, quanto per una istintiva ripulsa verso un metodo goffo, irresponsabile, assurdo di saccheggiare la Costituzione e picconare alcuni pilastri portanti della struttura organizzativa dello Stato a colpi di riforme che, invece di risolvere i problemi, finiscono inevitabilmente per aggravarli.

Nel crollo della prima Repubblica ci si illuse che le colpe fossero tutte di un ceto politico corrotto e che, nella contrapposizione tra quel ceto e la società civile, fosse quest’ultima, con le sue implicite virtù, il giusto antidoto al malaffare e al malgoverno. Con l’avvento della seconda Repubblica, se davvero è mai nata, nessuno, credo, nutra più quella illusione. Semmai ci si interroga sul degrado che, dopo la politica (e per colpa della politica) invischia le istituzioni, privandole di senso e di autorevolezza, riducendole ad inutile orpello di una democrazia che non ha più né capo né coda.

Nello spaesamento collettivo in cui siamo irrimediabilmente precipitati si fatica a trovare un filo, una chiave che aiuti a risalire la china. Si procede a tentoni nella notte buia della politica. Senza nesso, senza logica. Si insegue l’istinto, la pulsione “popolare”, con il suo virulento portato di rancore, tanto più forte quanto più profondi sono i segni della crisi economica e sociale, che, da oltre un decennio, e ora, ancor più, con la pandemia in atto, ha prodotto sanguinose stigmate nel corpo esausto della nazione.

Ecco, il metodo delittuoso con cui, non da oggi, purtroppo, si mette mano alla Costituzione, risponde per molti versi a questa miserevole forma in cui è ridotta la politica nostrana. Si dirà: chi in passato ha tentato altre strade, dalla riforma Bozzi in poi, ha fallito. Tanto vale, allora, procedere per gradi: un colpetto di qua, un colpetto di là, e lo smantellamento dei privilegi della Casta è servito su un piatto freddo. In fondo, se chiedi agli italiani di ridurre il numero dei parlamentari, chi si opporrebbe? Nel nome del populismo imperante il ragionamento (ammesso che di ragionamento si tratti e non di

semplice spirito vendicativo) non fa una piega. Peccato che la democrazia parlamentare non sia una pietanza da acquistare sul banco di un mercato.

Si può essere di destra o di sinistra, ammesso che ancora si riesca a dare un significato a queste due opzioni, su una cosa dovremmo tutti convenire: una riforma costituzionale degna di tal nome dovrebbe avere una sua organicità interiore. Essere il portato di una visione complessiva dello Stato, dei suoi organi, dei relativi poteri. Avere una sua coerenza e omogeneità sistemica.

Cambiano tempi ed epoche. Avvengono mutamenti profondi a tutti i livelli del vivere collettivo. La modernità pulsa impetuosa con le sue forme inedite, i suoi strumenti tecnologici in costante evoluzione. Le dinamiche internazionali chiamano a nuove sfide popoli e nazioni. Tutto evolve a velocità pazzesca.

Aggiornare il quadro costituzionale appare certamente urgente quanto riorganizzare le forme del consenso e della rappresentanza. Ma farlo a strattoni e in maniera schizofrenica è il portato di una follia che procurerà, a cascata, altri danni. La legge sottoposta a referendum è un autentico obbrobrio. Oltre a rendere il popolo italiano il meno rappresentato in Europa, darà un colpo fatale al funzionamento della nostra architettura costituzionale. Inciderà sulla stessa sovranità popolare e sulla democrazia sotto diversi aspetti. Come? Per comprenderlo appieno bisogna rimuovere alcuni pregiudizi su cui si fonda la campagna per il Si. Partiamo dal numero dei parlamentari. Chi dice che la riduzione del numero renderà più agile e snello il lavoro dei parlamentari dice una castroneria. Tutta l’impalcatura della Parte II della Costituzione dipende dai numeri: dal quorum di voto all’elezione dei membri della Consulta e del Capo dello Stato. La rappresentanza, con la nuova legge, verrebbe meno per consistenti fasce di popolazione e intere regioni. Quindi, viene intaccata la democrazia. Inoltre, è del tutto errata e fuorviante l’equazione “meno parlamentari= più qualità”. E’ un assunto non dimostrato né dimostrabile. Sono altre le ragioni sottese allo scadimento qualitativo dei deputati e senatori. Riguardano la mancanza di procedure selettive legate al declino dei partiti nella loro originaria forma organizzativa e promotrice di classe dirigente; riguardano gli stessi meccanismi elettorali e la riduzione dei partiti, di tutti i partiti, nessuno escluso, a ristrette oligarchie, quasi sempre orchestrate e raccolte intorno a leadership fortemente personalizzate.

Lo abbiamo già detto: Dio sa quanto l’Italia avrebbe bisogno di una grande stagione di riforme e di un Parlamento meglio rappresentato e non svuotato di funzioni e ridotto alla marginalità dall’eccesso di “decretità” che ne ha mortificato il ruolo. Ma non in questo modo. Non con riforme demagogiche dettate, da un lato, dalla pervicace smania distruttrice dei Casaleggio e dei Grillo, e, dall’altro lato, dalla disgustosa ipocrisia dei partiti: chi per un verso chi per un altro, dal Pd alla Lega, da Fratelli d’Italia a Fi, inseguono il becero populismo dei grillini, illudendosi così di accattivarsi le simpatie degli italiani. Non si accorgono, invece, di essere soltanto ladri di democrazia e fustigatori di pluralismo.

Un’ultima considerazione che mi sembra sfugga finora al confronto e al dibattito. Se dovesse esserci un referendum plebiscitario a favore del Si, c’è da chiedersi se abbia senso mantenere il referendum confermativo. Ne risulterebbe stravolta la ratio originaria che, nell’orizzonte della tutela delle minoranze e del pluralismo presente nella società, deve essere letto come strumento oppositivo e non confermativo. Più di un costituzionalista ha fatto rilevare che tale inversione del senso del referendum assume un significato pericoloso: risponde a un processo di progressiva atrofizzazione della società, di anestetizzazione e repressione del dissenso. Vi sembra poco? A noi pare anche questa una formidabile ragione per votare No.