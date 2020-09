Prendendo l’uscita per Collesalvetti dell’autostrada Genova Rosignano, potrete arrivare, passando per Acciaiolo, Laura e Lorenzana, in un piccolo comune tra le colline toscane, dove d’inverno vi potrebbe capitare di avvistare un branco di lupi o anche un lupo solitario come questa primavera, a caccia di caprioli, cinghiali o tassi; dove dall’alto di voli circolari, le poiane sorvegliano i vasti campi di grano. Girando per il territorio vedrete cartelli che vi raccomandano di andare piano perché “ qui i bambini giocano ancora per la strada”, vi potrete fare fotografare a luglio fra i campi di lavanda di un colore viola delicato, e se avete fame potrete sostare fra i bungalow di un vecchio luogo di sosta, una volta un chiosco per panini, e addentare le migliori focacce alla porchetta della Toscana.

Nel centro di questo paesino c’è ancora il negozio di alimentari che una volta aveva all’ingresso quelle strisce anti mosche tutte colorate, più avanti sulla strada principale c’è una piccola bottega laboratorio per produrre il miele, quello di sulla è fra i migliori. La sulla è una piantina che in primavera rende tutte le colline di un colore rosso-violaceo, qualcosa di imperdibile da vedere. Poi il bar, centro nevralgico del paese, dove sostano i ciclisti che corrono per quelle strade in mezzo alla natura, gestito dal miglior ballerino della zona. Infine un po’ più nascosto c’è il garage dove giungono tutte le auto d’epoca del centro Italia, le topolino, le cinquecento e le seicento Fiat degli anni sessanta ; qui un meccanico appassionato le rimette a nuovo, come fossero appena uscite dalla fabbrica. Il meccanico è anche l’unico comunista doc della zona, un cimelio umano tra cimeli storici automobilistici.

Che ad essere l’unico comunista della zona sia lui non lo diciamo noi ma i dati elettorali: infatti ad Orciano Pisano, questo il nome del comune appena descritto, il sindaco uscente, Giuliana Menci, è stata riconfermata con il 96,04% dei voti. Una giunta di centrodestra, una luce fra il rosso cupo della realtà politica toscana. La sinistra non ha avuto neanche il coraggio di presentarsi: perché , guarda caso, se il paese è ben amministrato, pulito, la natura incontaminata, tutto è a misura d’uomo, le tradizioni rispettate, il turismo accolto con garbo, la gente ti premia ed i risultati arrivano. Lavoro e rispetto sono le due parole d’ordine, le strategie qui non contano,i fatti sì.

E se volete passare per Orciano Pisano, venite da ospiti non da turisti, come dice qualcuno e imparate come si fa a governare.