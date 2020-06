Giorgio Almirante che, come me, era favorevole alla pena di morte, ebbe a dichiarare (suscitando vasto scalpore in quello che definivamo “il nostro mondo”) che avrebbe voluto la “doppia pena di morte” per i terroristi di destra. Questa sua condivisa ( almeno da me) inflessibilità mi torna alla mente ogni volta che va in scena il “cretinismo”, intollerabile morbo che da decenni è ampiamente diffuso tra gli esaltati di questa metà del cielo.