Ieri si usavano il bianchetto e qualche colpo di forbici per modificare le fotografie e tagliare le pellicole di documentari e film, oggi basta qualche minuto di Photoshop per modificare le immagini. Resta identico l’obiettivo: adeguare la realtà alle necessità del pensiero dominante. E se ieri scomparivano dalle foto che ritraevano i padri della rivoluzione bolscevica quelli che, di volta in volta, diventavano “nemici del popolo” secondo le esigenze di Lenin o Stalin, oggi – meno sanguinosamente, ma molto più subdolamente – a scomparire sono spesso piccoli dettagli, minuzie che solo un occhio attento riesce a cogliere. Particolari sì, ma non meno importanti per il raggiungimento dell’obiettivo finale che, ieri come oggi, resta sempre lo stesso: fare in modo che le immagini, e naturalmente i contenuti diretti ed indiretti che esse trasmettono, siano funzionali alla narrazione voluta. Anche a costo di piegare la realtà alle esigenze della narrazione stessa.

E’ questo il caso che si è verificato a Camporosso, dove il locale supermercato Lidl ha deciso di decorare una delle pareti dei locali con una gigantografia del borgo di Dolceacqua. Peccato, però, che in tanti abbiano notato come dalla cima del campanile e dalla facciata della chiesa di Sant’Antonio fossero sparite le croci. Non una svista, bensì una scelta deliberata. Giustificata, si fa per dire, dall’azienda adducendo come spiegazione di questa scelta la volontà di non offendere la sensibilità dei tanti clienti stranieri che frequentano quotidianamente il supermercato.

Ora, posto che resta tutto da appurare il “fastidio” che la visione di una fotografia panoramica “integra” avrebbe potuto produrre nei clienti mussulmani piuttosto che buddisti, l’episodio verificatosi in Liguria va ben oltre la sua dimensione locale. Appare evidente non solo come sempre più spesso si mettano in campo iniziative di “autocensura preventiva” (basti pensare alle recite di Natale nelle scuole ribattezzare “festa dell’inverno”), ovvero nate in assenza di qualsivoglia contestazione, bensì come con crescente frequenza si forniscano rappresentazioni della realtà piegate alle esigenze della narrazione globalista. Una visione in cui ogni riferimento identitario, non solo religioso, diventa immediatamente un ostacolo da rimuovere. E non per tutelare sensibilità diverse – crediamo che più che alle croci in una foto, i clienti mussulmani o atei o buddisti del Lidl ligure siano attenti ai prezzi (così come i cattolici) -, bensì per lavorare sottilmente alla rimozione dalla coscienza collettiva di ogni elemento che possa contribuire alla definizione di un’identità altra e diversa da quella dell’appartenenza alle società massificate e globalizzate di stile occidentale.

Un processo, invero, in atto da tempo, ma che sembra intensificarsi in questi ultimi anni. Che poi questo avvenga in un supermercato è ancora più significativo, oltre che simbolico: il globalismo (con il suo codazzo di aneliti multiculturalisti e fremiti “no borders”) altro non è se non il cavallo di Troia di un turbo-capitalismo che ormai ha risolto il problema dell’accesso ai differenti mercati non diversificando l’offerta, bensì omologando la richiesta. Anzi il modello di consumatore. Con un’evidente economia di scala.

Ecco, dunque, che ogni forma di richiamo identitario, anche involontario, diventa un ostacolo da rimuovere. Ma, fortunatamente, in una nazione ricca di identità locali come l’Italia – pur sempre il paese degli ottomila campanili! – la resistenza contro un simile processo è ancora forte. Ma la battaglia sarà dura e lunga. E la si potrà combattere in molti modi, anche semplicemente preferendo ai precotti del Lidl i prodotti acquistati negli ormai numerosi mercati organizzati in città dagli agricoltori. Oppure, meglio ancora, andando nel fine settimana a far la spesa direttamente dai piccoli produttori: un modo diverso per scoprire i tesori – anche enogastronomici – di una Paese che, da sempre, ha nelle sue tante identità locali la sua più grande ricchezza.