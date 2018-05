Alla fine, dopo settimane di melina il redde rationem è arrivato e il duello finale si è consumato. Il convitato di pietra di tutti i giochi e giochini di questi mesi ha deciso di entrare in campo, ma a gamba tesa.

Sino a venerdì scorso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si era attenuto rigidamente alle procedure costituzionali e aveva esercitato il suo ruolo in modo (a prima vista) del tutto imparziale e formalmente aderente a quanto prescrive la Carta Costituzionale.

Incurante di chi, dai giornaloni o dai baracconi televisivi dei talk show, lo tirava per la giacca chiedendogli di usare la sua influenza sul partito di provenienza, fracassato dalle urne, per celebrare il matrimonio tra M5S e PD, in questi mesi Sergio Mattarella si era invece limitato a fare quello che deve fare il Presidente in queste circostanze: favorire l’aggregazione di una solida maggioranza parlamentare tra le varie possibili in base al risultato delle elezioni.

Risultato apparentemente raggiunto, dopo molti sforzi, con il famoso “contratto” che tanto ha colpito (a sproposito) la fantasia di grandi e piccini.

Ma questa era solo la prima mano della partita.

Arrivati faticosamente al conferimento dell’incarico al carneade Giuseppe Conte, una volta conosciuti i nomi dei principali ministri Mattarella ha deciso di dare una svolta al gioco e cercando di dirigerlo a suo favore ha calato il suo personale asso di bastoni, ovvero il cosiddetto “veto” sui nomi dei ministri.

Anzi su quello di un ministro: Paolo Savona, insigne economista, uomo di grande esperienza e dal curriculum prestigioso che ha ricoperto per molti anni decine di cariche pubbliche tutte importanti, ma con un difetto che, agli occhi di Mattarella, è imperdonabile: essere estremamente critico sugli assetti economici europei e nemico dichiarato dell’egemonia tedesca, ai giorni nostri sorretta non dai panzer ma da Euro e BCE.

Che con Mattarella il vero scoglio da superare sarebbe stato quello dei rapporti di forza in Europa e con l’Europa era chiaro da tempo, ed in tal senso c’erano già stati segnali evidenti.

Il 10 maggio scorso il Presidente della Repubblica, intervenuto all’apertura della conferenza “The State of the Union 2018, solidarietà in Europa”, aveva pronunziato un discorso impregnato di retorica riproponendo tutti i luoghi comuni della narrazione europeista, utilizzando il solito espediente dialettico secondo il quale chi mette in discussione l’attuale assetto europeo metterebbe automaticamente in discussione anche tutti gli ideali e i valori europei e qualsiasi idea di Europa, non solo quella, discutibile, che vediamo oggi.

In quell’occasione Mattarella si era mostrato durissimo contro “l’egemonia di particolarismi senza futuro e … una narrativa sovranista pronta a proporre soluzioni tanto seducenti quanto inattuabili, certa comunque di poterne addossare l’impraticabilità all’Unione” sposando implicitamente la scontata versione politicamente corretta che vede nel “populismo”, o “sovranismo” che dir si voglia, la causa dei problemi dell’Unione e non la loro inevitabile conseguenza (come invece in effetti è).

Non è l’Europa che sbaglia, sono i popoli che non capiscono o hanno la memoria corta.

Alla luce di quello che è successo un vero e proprio proclama politico.

Qualche giorno dopo, in assenza di un governo pienamente in carica, il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire lanciava un minaccioso avvertimento all’Italia:“Se il nuovo governo non rispetterà i suoi impegni sul debito, sul deficit, ma anche sul consolidamento delle banche, l’intera stabilità finanziaria della zona euro sarà minacciata”.

Un’ingerenza inammissibile, soprattutto da parte un paese che da anni viola sistematicamente gli stessi obblighi che pretende di fare rispettare agli altri, che peraltro lo hanno sempre fatto.

A differenza dell’Italia la Francia, il cui debito vicino al 100% del PIL cresce più del nostro, non è mai rientrata nel limite del 3% del rapporto deficit/PIL e non ha mai avuto un avanzo primario.

In una circostanza del genere ci si sarebbe aspettati che qualcuno reagisse e difendesse la posizione italiana e l’istituzione più indicata sarebbe stata sicuramente il Presidente della Repubblica, “capo dello Stato e rappresentante dell’unità nazionale”, che invece è rimasto silente come al solito.

Identica inerzia, e Italia indifesa, anche nel caso delle bacchettate ulteriori appioppate all’Italia da uno sconosciuto vice presidente della Commissione Ue proveniente dalla Lettonia, cioè da un paese con meno abitanti della provincia di Milano e che contribuisce al bilancio comunitario con 218 milioni di euro a fronte degli 11,6 miliardi italiani. Il che, tra l’altro, evidenzia chiaramente le storture e le deformazioni che caratterizzano le attuali burocrazie europee.

Se questa era l’aria che tirava dalla parti del Quirinale sul tema Europa, perno dei programmi dei giallo-verdi sia uniti che separati, il finale al quale abbiamo assistito era annunciato.

Come il pescatore del Vecchio e il Mare di Hemingway, dopo avere lasciato scorrere per giorni la lenza lasciando nuotare i pesci gialli e verdi con l’illusione di essere liberi di decidere, al momento opportuno Mattarella ha iniziato di colpo a riavvolgere con forza il filo che, però, inevitabilmente, si è spezzato visto che i pesci suddetti non avevano nessuna intenzione di finire nella nassa del governo a sovranità limitata di un paese già a sovranità limitata.

E’ chiaro, infatti, che la posta in gioco non era un ministro piuttosto che un altro (Mattarella ne aveva digeriti senza fiatare di ben peggiori), ma una politica piuttosto che un’altra e l’intenzione era quella di delimitare, sterilizzare e mettere sotto tutela l’azione del futuro governo “populista” con tanti saluti al cambiamento.

Per farlo, però, Mattarella ha dovuto usare le maniere forti, probabilmente troppo forti, interpretando in modo estensivo e un po’disinvolto le sue prerogative costituzionali, consolidando peraltro le pessime abitudini di qualche suo predecessore.

Secondo Costantino Mortati, grande giurista, costituente ed architetto della Carta Costituzionale, “la proposta dei ministri deve ritenersi strettamente vincolante per il capo dello Stato”, posizione condivisa da moltissimi altri giuristi costituzionali.

Mattarella, invece, trasformando il potere di “nomina” dei ministri di cui all’art. 92 della Carta in una specie di potere di veto personale e discrezionale ha rifiutato la nomina di Paolo Savona estraendo da un corposo curriculum di decenni alcune opinioni ritenute incompatibili con quella dei “mercati” che lo considererebbero “sostenitore di una linea, più volte manifestata, che potrebbe provocare, probabilmente, o, addirittura, inevitabilmente, la fuoruscita dell’Italia dall’euro”, come ha poi specificato nel mediocre discorso col quale ha cercato di giustificare il suo operato.

Ovviamente dietro all’accaduto non c’è solo questo e non è difficile intravedere anche una sorda lotta di potere tra establishment (Draghi e Visco, per esempio) e outsider (come Savona) visti come il fumo negli occhi.

La linea l’aveva dettata qualche giorno prima il solito il Financial Times dalle cui pagine Wolfgang Muenchau, imbastendo un paragone abbastanza strampalato tra la Repubblica di Weimar e la possibile Italia sovranista (e quindi tra sovranisti e nazisti…), lanciava l’allarme contro i pericoli che questa avrebbe rappresentato per la “vulnerabilità delle elite liberali Europee” (letterale) facendo appello ai forti poteri attribuiti (secondo lui) dalla Costituzione al Presidente per fermare l’azione di governi non aderenti ai principi dell’eurozona.

Sergio Mattarella, a quanto pare, lo ha preso in parola ed ha eseguito il compitino innescando, però, un conflitto istituzionale senza precedenti: un Presidente della Repubblica che si contrappone frontalmente ad una legittima maggioranza parlamentare sovrapponendo ed imponendo nella formazione del governo le sue valutazioni, politiche e di opportunità, personali.

In pratica ha impedito la formazione di un governo legittimo espresso dalla maggioranza parlamentare sostituendolo un altro di sua creazione privo in partenza di qualsiasi maggioranza e quindi di legittimità sostanziale.

La trovata dell’incarico ad un “tecnico” saltato fuori dai talk show per formare un governo mancante per definizione di maggioranza parlamentare rende privo di senso il rifiuto per lo stesso motivo opposto al centrodestra, in minoranza ma votato da quasi il 40% degli elettori.

Se la maggioranza parlamentare, e quindi in definitiva la sovranità popolare, diventa una variabile indipendente che può essere calpestata a piacimento in nome di un presunto interesse superiore ed esterno tale ad insindacabile giudizio del presidente di turno è evidente che l’ordinamento è alla frutta ed il concetto di democrazia come lo abbiamo conosciuto per decenni è a rischio.

Un vero e proprio golpe bianco, quindi, una democrazia rappresentativa in libertà provvisoria che è autorizzata a funzionare solo se il voto popolare rispecchia le aspettative e le esigenze di chi sotto varie forme (la Germania egemone, gli eurocrati di Bruxelles e i loro camerieri della sinistra nostrana, i giornaloni, le agenzie di rating, i manovratori dello spread, l’establishment, la Trojka, l’apparato tecnocratico e finanziario, ecc.) detiene il potere effettivo e non sindacabile, come insegna Szygmunt Baumann.

Negli altri casi la sovranità popolare va sospesa e messa sotto tutela, affidata a badanti e curatori che impediscano al popolo di fare scelte non conformi e non funzionali ad interessi superiori e soprattutto non discutibili.

In fondo Sergio Mattarella lo aveva ben spiegato nel già citato discorso sull’Europa: “Numerosi concittadini europei hanno smesso di pensare che l’Europa possa risolvere – nell’immediato o in prospettiva – i loro problemi. Vedono sempre meno nelle istituzioni di Bruxelles un interlocutore vantaggioso, rifugiandosi in un orizzonte puramente domestico, nutrito di una illusione: pensare che i fenomeni globali che più colpiscono possano essere affrontati al livello nazionale.

Chi la pensa così “si colloca al di fuori della visione della storia” e “le Istituzioni europee e gli Stati membri dovrebbero dedicare ben maggiore impegno a un’opera di capillare e duratura istruzione sulle “ragioni profonde” dell’Europa”.

Tutto chiaro: l’Europa è buona e giusta per definizione, non può essere messa in discussione e chi non lo capisce va educato o rieducato.

Nonostante le tante e belle parole il Presidente, però, non ci ha ancora spiegato come mai l’Europa dell’Euro in cui ci troviamo oggi da parenti poveri, sottomessi all’egemonia tedesca, alle scorrerie francesi e alle sparate dei burocrati Lettoni o Finlandesi o Olandesi, somigli molto di più a quella disegnata nel 1940 dal Ministro per l’Economia del Reich e Governatore della Reichsbank Walther Funk nella sua “Riorganizzazione economica dell’Europa” che a quella di De Gasperi, Schuman, Adenauer, Monnet, Spaak, da lui sempre evocata con tanta enfasi.