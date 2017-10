MANOVRA, ANCHE FONDO FAMIGLIA DA 100 MLN 2/2 Rai MANOVRA, ANCHE FONDO FAMIGLIA DA 100MLN Il testo finale della legge di Bilancio prevede, tra le altre misure, anche un fondo ad hoc per le politiche per la famiglia,alimentato,a partire dal 2018, con 100mln di euro l'anno. Tornano inoltre le detrazioni per gli abbonamenti di trasporto: 250 euro per le spese d'abbonamento per […]

MANOVRA, BLOCCO IVA E SGRAVI ASSUNZIONI 1/2 Rai MANOVRA, BLOCCO IVA E SGRAVI ASSUNZIONI Approdati in Senato i 120art. del disegno di legge di bilancio 2018. La manovra blocca le clausole Iva e rimanda l'aumento al 2019.Prevede inoltre sgravi strutturali per le assunzioni dei giovani under 30,aumenti per gli statali e la proroga di un anno del bonus energia. La sessione […]

MANOVRA AL SENATO PREMIER:CI SONO NUMERI Rai MANOVRA AL SENATO PREMIER:CI SONO NUMERI Il presidente di Palazzo Madama,Grasso, aprirà ufficialmente oggi la legge di Bilancio. "Abbiamo una Legge di Bilancio equilibrata, che accompagna un percorso di crescita sia pure con i limiti che conosciamo,ma non grava su famiglie e imprese", in Parlamento "ci saranno i numeri necessari", ha detto il premier […]