Emarginare lo Stato, destrutturare la Pubblica Amministrazione, annichilire il potere politico: questo è l’obiettivo primario, il fine di ogni gruppo o grumo d’interessi particolari, estranei, se non contrapposti a quelli generali della collettività. Vale per le Chiese, vale per le mafie e le organizzazioni criminali in genere, vale soprattutto e prima di tutto per le lobby bancarie e finanziarie, multinazionali o non poco importa, perché il denaro non solo “non olet”, il denaro non ha patria, tanto meno coscienza.

Per questo i cosiddetti Comitati di liberazione erano composti, finanziati e sostenuti, oltre che dai comunisti, al servizio di Mosca, dal sistema bancario e industriale, dal Vaticano, dalla mafia, cooperanti con gli anglo-americani nella seconda guerra mondiale.

Per questo prima si spartirono, poi condivisero le funzioni ed i poteri dello Stato ed il controllo delle istituzioni mediante la lottizzazione e la consociazione partitocratica. Poi, logorando i partiti con la corruzione, complice un giornalismo ed una magistratura spesso a busta paga, hanno scoordinato l’ordinamento, frantumato la Pubblica Amministrazione e disgregato la comunità nazionale in micro-organismi egocentrici ed egoisti, sindacati, associazioni, cooperative, onlus, ong, comitati e via dicendo, parassitari e imbelli, che si contendono famelici “panem et circenses”.

E dominano senza contrasto e senza dover rispondere ad alcuno l’Italia, asservendola ai loro disegni ed alle loro strategie, legali o criminali che siano.

Bene, dunque, l’immigrazione massiccia ed incontrollabile, che abbatte i costi del lavoro, rinfocola le epidemie a vantaggio dell’industria farmaceutica, inquina l’identità culturale e i legami di appartenenza, consente la trasformazione dell’Italia in zona franca per i traffici criminali ed il terrorismo, che per ora ricambia, colpendo altrove. Bene la messa all’asta dei nostri asset nella meccanica, nella moda, nell’agro-alimentare, nel turismo, nella ricerca scientifica, nel patrimonio architettonico e immobiliare.

Per gli italiani qualunque, il popolo!, l’alternativa sarà tra fare i badanti o gli assistiti, oppure emigrare. Alla faccia di chi ha creduto e crede nell'”antifascismo”. Purtroppo anche alla faccia nostra.