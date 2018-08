La mia destra non è tale soltanto perché “dall’altro lato” rispetto alla sinistra.

La mia destra non è tale se odia tutto quello che non conosce.

La mia destra non è tale se esalta l’egoismo propagandandolo per difesa dell’identità.

La mia destra non è tale se non riconosce il ruolo delle istituzioni.

La mia destra non è tale se non conosce la solidarietà.

La mia destra non è tale se si mostra forte con i deboli e debole con i forti.

La mia destra non è tale se utilizza il tema “legge e ordine” soltanto per prendere qualche voto in più.

La mia destra non è tale se alle spalle non ha secoli di storia, letture ponderose e pensieri lunghi.

La mia destra non è tale se somiglia a quella che gli altri vorrebbero essere rappresentata da questo governo.