GENTILONI AL COLLE RASSEGNA LE DIMISSIONI 1/2 Rai GENTILONI AL COLLE RASSEGNA LE DIMISSIONI "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, il quale, in seguito all'insediamento del nuovo parlamento, ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto". "Mattarella ha invitato il premier a rimanere in carica per il disbrigo degli affari […]

GENTILONI: ONORATO DI AVER SERVITO IL PAESE 2/2 Rai GENTILONI: ONORATO DI AVER SERVITO IL PAESE "Eletti i presidenti delle Camere (auguri!) il governo ha dato le dimissioni e si occupa solo di 'affari correnti'. Voglio ringraziare ministre e ministri, tutto il governo. Sono orgoglioso di questa squadra e onorato di aver servito l'Italia insieme". Lo ha scritto sul web Gentiloni, dopo […]

CAMERE, PD VOTA CANDIDATI DI BANDIERA Rai CAMERE, PD VOTA CANDIDATI DI BANDIERA "Il Partito Democratico ha lavorato unito in aula attorno ai suoi candidati Giachetti e Fedeli in coerenza con quello che abbiamo detto subito dopo il 4 marzo. Saremo forza di minoranza e ci prepariamo per essere l'alternativa alla destra e ai Cinque Stelle nel Paese Così il segretario […]