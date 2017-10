Molto è stato scritto sulla proposta di nuova legge elettorale, approvata la scorsa settimana alla Camera con il voto di fiducia. E’ però opportuno, al di là delle sommarie descrizioni effettuate nei media, analizzare alcuni aspetti particolari di questa proposta di legge che, se approvata, si trasformerà in un rebus per gli elettori e per i partiti per prevedere chi possa essere eletto.

Ne indichiamo quindi gli aspetti principali, per districarsi in questo ginepraio:

I collegi uninominali : in teoria, i 231 collegi uninominali alla Camera ed i 109 al Senato dovrebbero basarsi sulla capacità del singolo candidato di ottenere consensi in virtù della sua personalità e della sua precedente attività, civile o politica, anche al di fuori della sua area di appartenenza. Invece, la legge in questione di fatto esclude l’apporto di questo “valore aggiunto” del candidato, perché l’elettore deve votare per lui insieme al partito od alla coalizione di appartenenza. In altri termini, è escluso il cosiddetto “voto disgiunto” che si applica per l’elezione dei sindaci. Quindi il candidato al collegio uninominale ottiene solo i voti dei partiti della sua coalizione, e magari neanche tutti se scatta qualche meccanismo di ostilità politica o di gelosia personale; egli dovrebbe essere tanto bravo e tanto popolare da ottenere dagli elettori degli altri partiti non solo il voto per sé (che sarebbe nullo) ma anche per i partiti che lo sostengono, cosa piuttosto difficile;

Si è detto che questa norma possa applicarsi a Verdini, visto che ha la residenza in Svizzera; altri, considerando che la proposta è stata formulata da Lupi del partito di Alfano, pensano che sia stata elaborata per l’attuale ministro degli esteri che potrebbe contare sul sostegno della rete consolare, oltre che delle comunità di siciliani residenti all’estero. Sta di fatto che è una norma pasticciata e discriminatoria e di difficile attuazione. Infatti, all’estero i voti sono ottenuti tramite la presenza consolidata nelle comunità (associazioni regionali, circoli politici e culturali, patronati, chiese) e quindi è difficile per un estraneo, anche se si trattasse di un leader politico, avere successo.

* * *

Come commentare questi elementi? Ne è derivato un grande pasticcio, in cui la parte cosiddetta maggioritaria è bloccata sui partiti e quella proporzionale dei collegi plurinominali è articolata sul capolista. Da questo punto di vista, è vera l’affermazione che la legge è predisposta per far eleggere persone designate dalle segreterie dei partiti (“i nominati”), la massima espressione della partitocrazia. Però è anche vero che gli stessi partiti saranno in grande imbarazzo nel costruire le liste dei candidati: mentre per la parte uninominale le coalizioni dovranno discutere per dividersi i collegi, secondo il loro peso specifico e le possibilità di vittoria, per la parte plurinominali la scelta dei primi due candidati è fondamentale, visto il meccanismo che esclude al pluricandidato di scegliersi il collegio, come avveniva un tempo. E poi c’è l’incognita della ripartizione per sesso, che se non ben studiata può far eleggere persone non desiderate e magari presentate solo come complemento “di genere” (una cosa analoga avvenne per le elezioni del 1994).

Insomma, l’elettore ha scarse possibilità di scelta dei suoi rappresentanti, essendo basata da un lato sulla volontà non modificabile, neanche nei collegi uninominali, dei partiti e dall’altra al caso nel collegi plurinominali. A nostro parere, chi si è opposto al voto di fiducia – che ha bloccato qualsiasi tentativo di miglioramento tecnico e logico di queste norme – ha fatto certamente bene. Anche perché non si sa se la Corte Costituzionale (od il presidente della repubblica, cosa meno probabile) intervenga per annullare alcune norme.