Per una volta ancora la Cina è inevitabilmente da riprovare, nonostante le letture assolutamente reticenti fatte nella nostra terra, vittima degli scambi e delle manovre commerciali e delle simpatie mai negate e sempre utilizzate dal partito grillino, al potere dal 2018 prima con l’incongrua e innaturale intesa con la Lega poi con i democratici, ridotti ormai al nulla logico e politico. La immane tragedia, destinata a diventare globale, soprattutto sanitaria e quindi economica, chissà se non preparata, è esplosa in Cina tra il dicembre 2019 e il 2020 senza che l’intelligentsia da salotto dominante nell’occidente si accorgesse e si curasse della “stortura” cinese, insita o meglio propria del sistema rosso.

Quel regime, apparentemente appariscente e luccicante, in realtà misterioso ed oscuro, si giova del compiacente appoggio di importanti redazioni giornalistiche ed ha asservito ai suoi fini ed ai interessi gruppi parlamentari, tra i più zelanti quelli della sinistra nostrana.

Se in Cina esistesse uno Stato di diritto, attento alla salute dei cittadini e dotato di trasparenza informativa, sicuramente questa spaventosa pagina epocale non sarebbe avvenuta o sarebbe stata onestamente circoscritta.

Emblematica è la vicenda della dottoressa Li Meng Yan, che, dopo essersi occupata per anni degli effetti del coronavirus sulle cellule umane e “invitata a tenere la bocca chiusa” dai superiori dell’OMS, assoggettati al potere cinese, lo scorso 28 aprile è stata costretta ad imbarcarsi precipitosamente su un volo della “Cathay Pacific” in direzione degli Stati Uniti. Negli stessi giorni in cui la studiosa è raggiunta dal perentorio invito, inizia la persecuzione accusati di diffondere “falsi allarmi” nella comunità scientifica: Li Wenliang, morto di Covid – 19 un mese più tardi e Ai Fen sono le vittime più autorevoli della censura di Stato.

Il 3 gennaio scorso è il giorno, in cui in contemporanea con l’isolamento della sequenza genetica completa, scatta la censura più severa. “Il 9 gennaio l’OMS, come se nulla stesse succedendo in Cina, attraverso un comunicato ufficiale, fa sapere che non esiste il rischio di trasmissione da persona a persona, messaggio che ribadirà cinque giorni più tardi e che manterrà invariato fino al 21 gennaio. I medici cinesi, l’intera comunità scientifica del paese, sanno già da tre settimane che il virus è in piena diffusione. Ma non possono dirlo. La “stortura” si fa sistema.

Conclusa la fuga, Li Meng Yan, in un’intervista, trasmessa da Fox News, precisa: “ho deciso di fuggire negli Stati Uniti per dire la verità sul Covid 19, So bene qual è il destino di chi rileva informazioni nel mio Paese”. Le prospettive per la studiosa sono angoscianti nell’ambito professionali e devastanti su quello professionale. La sua denuncia è rivolta ai cittadini di tutti gli Stati democratici, alle istituzioni operanti: il sistema cinese è corrotto dalle radici. Calpestata la verità, ha colpito il mondo intero debole e minato dagli interessi economici e dalle oligarchie mercantili.