Di fronte alla situazione di queste settimane, al rifiuto di una verifica matura e motivata e all’incapacità progettuale assoluta la famosa frase ciceroniana “mala tempora currunt” non può che essere corretta ed aggiornata nell’altra “pessima tempora”, fotografia più centrata della realtà.

Nonostante quotidianamente giungano all’attenzione collettiva riscontri sull’insufficienza e sull’inconcludenza delle misure economiche e sociali assunti dai governi della sinistra cattocomunista, si continua ad inseguire il fantasma del PD e del suo ex padrone, defenestrato dopo due sonore batoste.

Negli scorsi giorni il “Corriere della Sera”, ancora incerto sulla strada “da seguire da grande”, cioè con la nascita, se mai avverrà, dell’esecutivo, prodotto della consultazione del 4 marzo, ha riconosciuto in un’analisi sul campo del lavoro la inarrestabile diminuzione dei lavoratori autonomi (commercianti ed artigiani) e la crescita ugualmente incontestabile della disoccupazione giovanile. Ha deciso anche il deciso fallimento del piano tagli delle aziende “municipalizzate”, un altro settore in cui “il governo Renzi aveva investito parecchio in termini di immagine”.

Non mancano poi segni del livello morale sempre più scadente e mortificante, destinato a crescere con l’eventuale varo di un gabinetto a guida grillina. A Roma l’”amministrazione” della 5 Stelle Raggi, con la rimozione del maximanifesto della associazione onlus “Pro Vita” , ha offerto una rinnovata prova della propria faccia, legata al “politicamente corretto” e all’ideologia fautrice dell’aborto.

Fatti ancora più complessi sono trascurati e sottovalutati, visti i giudizi su di essi espressi in maniera errata e principalmente in mala fede. Non si può demonizzare o criminalizzare sistematicamente il fenomeno dell’astensionismo, come è il caso di Berlusconi, senza afferrarne o calcolarne le motivazioni (fastidio, noia, rifiuto e sconfessione).

I dati sono indicativi di un malumore crescente, sottovalutato e misconosciuto: dal 2006 in avanti la frequenza è progressivamente scemata, passando dall’83,62% all’80,51% (2008) al 75,24 (2013) per precipitare al 72,93 % del 2018.

Non si può subire l’enfatizzazione del fenomeno grillino, se si sanno soppesare e valutare le spinte conformistiche, esibizionistiche, modaiole e il vizio di appoggio al vincitore. Basta commisurare l’abissale differenza tra i militanti presenti ed interessati alle loro selezioni e gli elettori per afferrare la vera natura, la consistenza e la solidità dei voti, espressi con le motivazioni e le radici, sopraindicate, estirpabili con una linea di contrapposizione accurata ed articolata, con una metamorfosi della mentalità di vita e di azione politiche, e non davvero con la collusione inquinante e la sfacciata irrisione degli impegni sbandierati durante la campagna propagandistica.