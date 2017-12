Questa è l’epoca della quarta rivoluzione industriale: la Smart Manifacturing, ossia, l’ automazione industriale che integra nuove tecnologie produttive tra loro e l’uomo. La domanda che ci poniamo è: quanto possono migliorare le condizioni di lavoro all’aumentare della produttività e della qualità produttiva? Ma soprattutto come cambia l’occupabilità del sistema lavoro in Italia?

Perché il progetto per l’industria del futuro, Industria 4.0, deve anche prevedere investimenti su infrastrutture, scuole, sistemi energetici, enti di ricerca e aziende se si vuole davvero ammodernare il sistema produttivo italiano e capire quali saranno gli effetti sociali di queste manovre e quante- ma soprattutto quali- risorse saranno impiegate.

La politica ha il dovere di affrontare il tema con senso di responsabilità perché gli effetti non ricadono soltanto sul comparto produttivo ed economico ma soprattutto cade su un nuovo modello di interazione con la tecnologia che inevitabilmente avrà degli effetti sulla società, in un contesto culturale in cui l’Italia ha perso molti primati, non solo quello produttivo. Non monetizziamo questa fase che sarà cruciale per tutti noi, andiamo oltre la funzione della produzione.

Secondo il “materialismo dialettico” la precedente rivoluzione industriale ha affermato il capitalismo negli aspetti economici, e ha fatto nascere una nuova classe sociale, quella operaia- la prima rivoluzione industriale fece nascere la borghesia come classe dominante a discapito del predominio di quella nobiliare.

Con l’introduzione dell’ industria 4.0 come cambierà l’assetto sociale?

La velocità dell’innovazione da lineare diventerà esponenziale, generazioni tecnologiche si succederanno ad un ritmo mai conosciuto prima dagli uomini, con effetti su produzione e consumi, durata e qualità della vita, energia e ambiente, politica e tasse, occupazione, migrazioni, stabilità sociale, etica, diritto, filosofia.

Se nella seconda rivoluzione industriale si è avuta una esplosione delle dinamiche demografiche- che è stata anche un fattore di sviluppo dell’ economia, spingendo sempre più verso forme di consumismo sostenute oggi dalla grande distribuzione selvaggia- che ha provocato anche nuovi problemi sociali e politici, come l’inurbamento disordinato dei grandi centri, la distribuzione delle risorse e i grandi fenomeni migratori.

Oggi, come possiamo riordinare le variabili per comporre un modello di funzione che spieghi il fenomeno e che sia in grado di risponderne sugli effetti e sui risultati per evitare gli effetti, già visti, disastrosi di una globalizzazione incontrollata? E la stessa definizione di lavoro come cambierà?

Un recente studio di McKinsey, famosa società di consulenza internazionale, ha evidenziato l’Italia tra i paesi che più saranno impattati dall’automazione. Significa che le competenze richieste ai lavoratori cambieranno drammaticamente e questo costituirà un problema sia per i lavoratori generazione, che si troveranno a faticare ancora di più di oggi nel ricollocarsi, sia per le aziende che non riusciranno a trovare le risorse di cui avranno bisogno per restare competitive.

Senza scomodare Ricardo e Keynes- il secondo introdusse nel 1930 nel linguaggio economico l’espressione “disoccupazione tecnologica”- possiamo fare una riflessione: la transizione verso sistemi di produzione sempre più complessi ha segnato sempre l’inizio di una nuova epoca. Questa nuova epoca è sempre stata caratterizzata dal concetto smithiano di “divisione del lavoro” e di standardizzazione dei processi produttivi che portano alla crescita della produttività. Se l’innovazione ed il progresso tecnologico sono fattori economici che tendono a valorizzare il lavoro dell’uomo, la politica non può più permettersi di lasciare indietro nessuno, ma deve segnare il percorso per fornire strumenti e risorse adatti al cambiamento.