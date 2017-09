E’ questo di Guido Pescosolido un saggio, frutto di lunghe ricerche e di approfonditi ed informati lavori sul delicato e scottante argomento della questione meridionale.

Da studioso di caratura non comune, Pescosolido ripercorre la parabola, 150 anni di storia, mostrando indirettamente ma eloquentemente l’inconsistenza e, in definitiva, l’arroganza di sedicenti studiosi “meridionalisti”, legittimisti ed antiunitari, cui viene concesso ampio e immeritato spazio persino nella pubblicistica di destra.

Va apprezzata e soprattutto condivisa l’articolazione data al tema con 4 scansioni. Ad avviso del cattedratico della “Sapienza” , ed il suo non è certamente convincimento isolato, tra il 1861 e il 1887 la soluzione unitaria garantisce in ogni settore della vita civile una condizione migliore di quella vissuta all’interno degli antichi Stati preunitari. Dal 1887 fino alla conclusione della seconda guerra mondiale la crescita è costante e sensibile anche se l’economia rimane eminentemente agricola.

Nell’ultimo dopoguerra il peso del mercato meridionale, senza cadere nell’irrilevanza, ha subìto una sensibile attenuazione e uno spiacevole ridimensionamento.

Nella fase del miracolo economico l’Italia “raggiunse l’obiettivo di divenire una società autenticamente industriale”, ma per le visioni preconcette, demagogiche e meramente clientelari dei grandi partiti politici, esso fu fragile, precario ed in definitiva illusorio.

A questi motivi difficilmente accantonabili, l’A. ne aggiunge altri, addirittura impossibili da confutare: “il grande fallimento delle regioni e delle classi dirigenti meridionali, dimostratesi del tutto incapaci di armonizzare la loro azione con quello della Cassa per il Mezzogiorno e dello Stato centrale […]. Né meno nociva fu [e continua ad essere] l’azione dei Tar (istituiti a fine 1971) che ha rallentato costantemente e pervicacemente qualunque procedimento amministrativo; azione che sarà ulteriormente aggravata, trent’anni dopo, dalla riforma del Titolo V e dal regime di concorrenza tra Stato, regioni ed enti locali da essa derivato”.

Sono disfunzioni, la cui pesantezza cresce di giorno in giorno, ma alle quali non si può davvero porre rimedio con allargamento delle potestà degli enti locali. Il pessimo esempio dei referendum indetti in Lombardia ed in Veneto, fondati sull’egoismo settoriale con la conseguenza negazione del logico e naturale solidarismo statale, può essere legittimamente imitato dalle altre Regioni con uno sconvolgimento generale di inimmaginabile portata.

Le proposte avanzate da Pescosolido sono solide, credibili e opportune e la stessa fiducia va manifestata per l’argomentata e non pretestuosa denunzia delle carenze del “sistema Italia”, “nelle sue articolazioni giudiziarie, istituzionali, politiche e amministrative e tutti i disincentivi agli investimenti che da essa derivano, che si aggiungono a quelli del più elevato costo dell’energia e dell’esorbitante pressione fiscale. Se a livello nazionale non si riuscirà a ricondurre la giustizia civile, penale, amministrativa entro i corretti ambiti di funzionamento costituzionale ai quali si assiste ogni giorno e a tutti i livelli; se non si eliminerà la legislazione concorrente tra Stato e regioni, se non si ridurranno i tempi della burocrazia e i costi della politica; se non si alleggerirà in modo significativo il carico fiscale [generale] e il costo dell’energia, qualunque tipo di rilancio degli investimenti o non avverrà (investimenti [effettivamente ] privati) o non avrà effetti duraturi (investimenti pubblici [produttivi e non nepotistici]), per cui nel migliore dei casi qualunque tipo di ripresa dell’Italia sarà inferiore alla media europea, quella del Mezzogiorno sarà inferiore a quella dell’Italia, la questione italiana continuerà ad essere aperta in Italia e in Europa, e la storia del Mezzogiorno non potrà essere scritta prescindendo dalla questione meridionale, e di conseguenza, dal tanto esecrato meridionalismo”.

La politica e quella di oggi (quella di ieri e dell’altro ieri si è autocondannata) e quella anche di domani con le manovre sempre più esplicite di inciucio sulle norme elettorali non sa che essere fatua e vana quindi …. .

Un unico rilievo è da muovere al volume: per le dimensioni e per lo sviluppo ha un costo elevato.

GUIDO PESCOSOLIDO

La questione meridionale in breve. Centocinquant’anni di storia

Roma, Donzelli, 2017,

pp. 170. € 20,00.