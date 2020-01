“Quos Deus perdere vult, dementat prius”: da Vienna giunge una notizia, ennesima prova della colossale corbelleria , rappresentata dalla asserita e strombazzata estinzione del comunismo con la caduta nel 1989 del muro di Berlino. La dottrina regina della sinistra continua ad essere viva, vegeta e virulenta in Cina, a Cuba, nella Corea del Nord ed in Venezuela, per non dire di altri paesi africani, e prospera, virulenta, velemosa ed acida, nella forma subdola del “politicamente corretto”, “del radicalismo perbenistico, snobistico”.

A leggere un servizio, per una volta straordinaria, incredibile, quasi totalmente condivisibile e sottoscrivibile, della pagina “Spettacoli” del “Corriere della Sera”, la “Marcia di Radetzky” di Johann Strauss, epilogo del Concerto viennese di inizio anno fin dal 1946, seguito anche dalla Rai, per la prima volta, nella edizione 2020, sarà proposta “mondata dai rimaneggiamenti marziali inseriti da Leopold Weninger compositore iscritto dal 1932 al partito nazista”.

I “Wiener Philharmoniker”, conquistati dal verbo progressista, d’intesa con il direttore d’orchestra, un lettone, guida musicale della “Boston Symphony Orchestra”, hanno stabilito nuova versione, secondo l’autrice dell’articolo, “musicalmente forse più elegante ma certo meno coinvolgente”, “spariti gli interventi massicci dei timpani, del triangolo, del glockenspiel, introdotti da Weininger”. La modifica tiene conto con una giustificazione al limite del ridicolo, “della tradizione orale di alcuni esecutori storici che l’avevano suonata con Strauss” in onore del conte Radetzky, appena 171 anni or sono!

La giornalista, recato il tributo al conformismo dilagante e imperante, esprime una serie di obiezioni critiche, sottoscrivibili in via logica e tecnica. Il “politicamente corretto” sorvola, ad esempio, sui 74 anni di anzianità della “Marcia” , seguita sempre senza la minima riserva e men che mai senza contestazioni di sorta, e sulla direzione, assolutamente acritica, di maestri della fama e della statura di Abbado, Muti, Barenboim e Mehta.

Da ultimo la Manin rileva che in Italia “si dovrebbero mettere in discussione la Mostra del Cinema di Venezia e il Maggio Musicale Fiorentino ideati in piena epoca fascista”. Chissà se questa osservazione non animi, tra un corso di alfabetizzazione in informatica e un severo recupero per la lingua inglese, lo spirito democratico della ministra Azzolina ?