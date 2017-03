Interessante, stimolante ma anche amaro risulta il recente editoriale di Angelo Panebianco, “Nuove egemonie. La resa culturale ai 5 Stelle”.

Il collega bolognese denunzia l’inarrestabile credito, nonostante la figuraccia di Roma, acquisito dai “grillini” presso un’opinione pubblica amareggiata, delusa, disorientata da una maggioranza politica, sorda e disattenta davanti al segnale dirompente quanto inequivocabile espresso nel voto del 4 dicembre. Onestà però induce anche a sottolineare la mancata utilizzazione, se non con iniziative urlate e illogiche, da parte della minoranza di un risultato spontaneo e non certo stimolato all’eccesso da FI e dai movimenti affini.

Quando il quadro politico ruota ancora intorno alle mosse, alle iniziative, alle elucubrazioni, alle vicende del personaggio, che in centinaia di occasioni nel corso del 2016, martellante quanto monotono, aveva preannunziato il suo ritiro dalle scene in caso di bocciatura del referendum, come non si può non attendere la reazione devastante denunziata da Panebianco?

L’editorialista si impegna poi nel disegnare la costruzione dell’egemonia culturale, prendendo ad esempio i casi eloquenti della varie falsificazioni della storia, “messe in circolazione pro domo sua” dal PCI, impossessatosi grazie alla debolezza (o all’acquiescenza o connivenza della DC) del mondo dello spettacolo, della scuola, dell’Università e della giustizia.

E’ difficile contestare che i dirigenti comunisti di allora fossero “di qualità” mentre i 5 Stelle dei nostri giorni si giovano e si approfittano della pochezza, della “dabbenaggine”, dell’insipienza e dell’inconcludenza degli antagonisti.

Pochezza e dabbenaggine sono state e continuano ad essere la caratteristica della maggioranza, che, nonostante lo strapotere acquisito nel campo informativo (stampa e reti televisive), è “incapace di restituire colpo su colpo”, anche a causa delle carenze, dei vuoti, in una parola del fallimentare bilancio dell’esecutivo, testimoniato dai deludenti risultati emersi quotidianamente e in campo interno ed in campo internazionale.

Sarebbe poi veramente “follia” pretendere che a reagire, a contrastare fossero gli altri settori parlamentari, inesistenti sul piano propagandistico, inconcludenti su quello operativo, minati da insuperabili fratture interne, tornati, nonostante le tante esperienze accumulate, per quanto riguarda il centro destra in soggezione di Berlusconi, delle sue manovre, dei suoi calcoli, in fondo dei suoi interessi, sostanzialmente deideologizzati.

Dello sbandamento della società italiana, sbandamento aggravato dalla pressione sterile dei grillini, sono prova palmare i dati dell’Istat sul calo record delle nascite e la triplicazione sfiorata negli ultimi 6 anni dagli italiani costretti ad emigrare all’estero.

I dati sono sì materiali ma hanno contenuti morali e sociali impossibili da sottovalutare, tali da autorizzare una sentenza difficilmente contestabile sull’inefficienza del ceto politico e in primo luogo di quello governativo.