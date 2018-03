Sto aspettando con ansia che venga pubblicato un instant book su un tema di grande attualità, quello delle “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione per idioti”. In esso, di cui prevedo cospicue vendite, si spiegheranno alcuni arcana imperii di straordinaria segretezza come quelli che seguono:

Fatte queste piccole ma indispensabili premesse, dilatabili a dismisura, credo che sia agevole la conclusione per cui l’attuale totalitarismo democratico, sempre meno diverso da quelli che l’hanno storicamente preceduto, non differisce da questi ultimi per qualcosa di sostanziale, ma semplicemente perché è molto più ipocrita . I sistemi totalitari che l’hanno preceduto, infatti, non negavano la loro intima natura totalitaria . Il totalitarismo democratico, per contro, lo fa e – se colto con le mani nel sacco – finge di cadere dalle nuvole o ne dà la colpa ai Zuckerberg di turno, i quali peraltro sanno bene di doversela addossare, perché del totalitarismo democratico hanno approfittato a man bassa e sono consapevoli del fatto che, in determinate circostanze, gli accorti fornitori del sistema devono accettare per un po’ il ruolo di utili idioti e di capri espiatori del medesimo.