Non mi piace infierire, ma Asia Argento se l’è andata a cercare. Stimo troppo suo padre, il regista del brivido Dario, lo stimo per i film che ha girato tra gli anni Settanta e Ottanta, e stimo anche l’ex compagno dell’attrice, Morgan che, sebbene un po’ troppo eccentrico, è un ottimo cantautore e polistrumentista.

In quanto ad Asia, se non fosse stata figlia del noto regista, non so se avrebbe avuto la carriera artistica che ha avuto. Che poi, se vai a vedere, “Ingannevole è il cuore più di ogni cosa”, film diretto dalla dark lady, non era neppure girato male. Ed è proprio in questo film che l’Argento ha conosciuto James Bennett, che nella pellicola interpretava suo figlio di 8 anni. Scrissi tempo addietro per Destra.it, un articolo sul caso Weinstein, senza però scendere troppo nei particolari. Adesso però non posso farne a meno: la denuncia per molestie sessuali che l’Argento rivolse al produttore americano, risultò tardiva e al quanto poco credibile. Non mi piacciono le denunce a scoppio ritardato, soprattutto dopo che hai frequentato il presunto carnefice per 5 anni andandoci a cena e lavorando per lui (come ha rilevato anche l’ex compagno di Asia, Morgan). Ancora meno mi piace quando i presunti stupri sono strumentalizzati ideologicamente buttandola in politica, come ha fatto Argento mostrandosi in pubblico in compagnia della Boldrini e altri personaggi della sinistra radicale, esibendo orgogliosi pugni chiusi e insultando Salvini e Meloni.

L’Argento era diventata l’icona del controverso movimento #Metoo, un rancido revival del femminismo politicizzato degli anni Settanta. Finché il New York Times non ha fatto scoppiare l’ennesimo scandalo, ma stavolta al rovescio: l’Argento avrebbe condotto James Bennett in albergo, quando lui aveva 17 anni (l’età del consenso era 18), lo avrebbe fatto ubriacare e avrebbe abusato sessualmente di lui. Poi, perché tenesse la bocca chiusa, avrebbe patteggiato 380 mila dollari di risarcimento. Nonostante l’Argento abbia cercato di negare, i giornali continuano a diffondere prove che la incolperebbero: selfie e messaggini compromettenti, pruriginosi che non voglio qui riproporre per non fare “basso giornalismo”. L’intera vicenda ha un retrogusto comico: l’accusatrice di molestie che viene a sua volta accusata di aver molestato un minore.

C’è da chiedersi perché l’Argento si sia voluta infilare in questo cul-de-sac: se sai di non aver la coscienza a posto, eviti di fare denuncie per non esser poi denunciata a sua volta. Adesso #Metoo prende le distanze dall’Argento, Sky la licenzia da X Factor, la sinistra al caviale appare imbarazzata e balbettante, e mentre scrivo, altri aneddoti emergono. Adesso, delle due l’una: o riteniamo che quello di Weinstein nei confronti di Asia non possa essere considerato stupro, in quanto v’èra il consenso dell’attrice pur di far carriera. Oppure consideriamo stupro anche quello dell’Argento nei confronti di Bennett.

Chi la fa l’aspetti e, di riflesso, tutto il movimento #Metoo perde di credibilità. Perché la boutade di Feltri su Libero secondo il quale “è pazzesco che un diciassettenne si spaventi davanti alla passera”, può anche far ridere, ma rischia di passare il concetto che mentre una femmina può essere vittima, non può esserlo il maschio. Se fosse capitato a parti rovesciate, trattandosi di diciassettenne, si sarebbe addirittura parlato di pedofilia. Chi dice che un uomo non può essere violentato perché non può subire passivamente l’amplesso, in quanto l’erezione virile non può essere provocata forzosamente, non tiene conto che la sessualità, soprattutto in età adolescenziale, non è solo sì o no, ma è caratterizzata da una serie di sfumature, soprattutto se la vittima è stata ubriacata.

Non si tratta di stabilire se Bennett ha provato o no piacere nell’atto amoroso, bensì, se quel fatto può aver successivamente provocato nel giovane un senso di disagio e di disorientamento. Altrimenti, se diamo per scontato che Bennett non poteva non essere consenziente e non poteva subire stupri, tanto varrebbe abolire per legge “l’età del consenso”. La legge è legge e deve valere per tutti, uomini e donne.