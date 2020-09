“Pierino?”

“Sì mamma?”

“Hai preso il kinderbueno?”

“Sì “

“ E la Tachipirina?”

“Anche!”

“Ricordati la prendi prima di entrare a scuola e prima della ricreazione, ammesso che la facciate. Non voglio sorprese!”

“Va bene mamma. Ho preso a Giovanni i suoi parastinchi. “

“Ma l’hai chiesto a tuo fratello?”

“No, ma poi glielo dico. Mi servono quando in classe giochiamo all‘autoscontro con i banchi nuovi a rotelle. “

“Non dirmelo. Hai messo nello zaino il piumino che usi quando prendi lo ski-lift?”

“Sì e anche i moon boot “

“ Mi raccomando, indossali quando la maestra apre le finestre e al ritorno con lo scuolabus che ha i finestrini abbassati.”

“ E tu mamma hai sempre il cellulare con le batterie scariche?”

“ Sì, perché se ti dovesse capitare che hai un colpo di tosse non voglio dovermi precipitare a venirti a prendere. “

“ Così mi lasceresti in sala Covid con quel responsabile mezzo scemo ?“

“Pazienza. E la mascherina? Ma la tua non è blu? Cosa ci fa questa qui rossa?”

“ È di Roberto! Noi in classe ce le scambiamo ogni giorno.”

“ Meglio non sapere.”

“Mamma ma la Azzolina è toscana?”

“Non credo; perché me lo chiedi?”

“ Credevo che si pronunciasse con l’acca aspirata!”