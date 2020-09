Dopo alcuni (pochi, ma splendidi) giorni in cui non ho mai visto la tv (accesa solo una sera da mia moglie per il suo immancabile appuntamento coi ciccioni del dottor Nowzaradan), stasera vengo a contatto con lo scontato servizio in cui – con malcelata soddisfazione – si dà conto dei contagi trasmessi (forse) all’interno del #Billionaire.

Chi mi conosce lo sa, io provo ribrezzo fisico per le discoteche (di ogni ordine, grado e lignaggio) e nel mio altezzoso darwinismo sociale non provo alcuna umana empatia verso chi predilige tuffarsi in luoghi in cui devi subire lo struscio di sconosciuti molto sudati e poco sobri (e, spesso, non solo a causa dell’alcool) ed in cui non riesci a parlare o sentire alcuno perché sei sovrastato da un incessante elevatissimo rumore che orde di subumani considerano musica.