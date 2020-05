Sei un artigiano? La tua azienda fatturava 30.000 euro nel 2019? Hai avuto un calo di più del 33% del fatturato nell’aprile 2020 rispetto all’aprile 2019? Arriva tutta la potenza di fuoco di Conte e ti daranno la bellezza di 350 euro (il 20% del 76% fino a un massimo di 1000 euro per quelli che fatturavano 90.000 euro). A questi 350 euro toglici le spese per la pratica del commercialista che ti deve fare la domanda (100 euro?) le marche da bollo ecc… e avrai circa 200 euro. Attento a non sbagliare però: quando avrai il controllo se il fatturato sarà del calato del 32% anzichè del 33% saranno amari cazzi tuoi.

Sei hai una piccola impresa? Fatturavi 600.000 euro? Hai un calo di oltre il 33%? Arriva tutta la potenza di fuoco di Conte e ti danno 2500 euro. Guarda il lato positivo: c’è un aumento dei suicidi, in caso 2500 euro vanno bene per pagarti il funerale. Sei una media azienda? Fatturavi 5.000.000 di euro? Hai un calo del fatturato di oltre il 33%? Hai paura di dover licenziare 20 dipendenti per rientrare almeno di 500.000 euro del milione e mezzo di euro che perderai quest’anno di fatturato? La potenza di fuoco di Conte è di ben 13.000 euro. Ti risolverà sicuramente la situazione e salverà i posti di lavoro. Credici! (se sei grillino e piddino magari ci credi veramente poi) Dare “aiuti” del genere è un insulto a qualsiasi azienda. Non servono a nulla. Che li risparmino per altro piuttosto.