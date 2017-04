Rai BOLDRINI: SCIACALLI ANCHE DAVANTI A MORTI "Lo voglio dire a ridosso delle feste di Pasqua...La mia unica sorella, morta anni fa per malattia, non si è mai occupata di migranti. Restaurava e dipingeva affreschi. Peraltro, non si chiamava nemmeno Luciana, ma Lucia". Così su Facebook la presidente della Camera Boldrini, circa la falsa notizia […]

Rai GRILLO: "NUOVE SANZIONI A PALERMO" "Valutare nuove sanzioni per i deputati Nuti,Mannino e Di Vita, in seguito alle dichiarazioni in cui viene attaccato il candidato Cinque Stelle a Palermo". Così Beppe Grillo su Facebook sulla vicenda dei parlamentari pentastellati coinvolti nell'inchiesta nel capoluogo siciliano sulle presunte firme copiate. Grillo ha aggiunto che "ho chiesto […]

Rai GENOVA,PM:ARCHIVIARE PER GRILLO,DI BATTISTA La procura di Genova ha chiesto l'archiviazione per Grillo e il deputato Cinque Stelle Di Battista, indagati per diffamazione, in seguito alla querela della candidata sindaca Cassimatis. Li aveva denunciati per alcune frasi, dopo l'annullamento delle comunarie che avevano sancito la sua candidatura a sindaco. In particolare, quella in cui […]