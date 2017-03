Rodolfo, tornato dalla campagna di Russia, forse per reazione a ciò che aveva veduto e patito, forse trascinato dall’indole giovanile, visse per anni da libertino ; di ricca famiglia, poteva permetterselo. Poi un giorno conobbe Giovanna, più giovane di lui di una decina d’anni, di umili origini, ma di una bellezza raffinata, e cambiò vita. Rodolfo e Giovanna presto si sposarono e dopo un anno nacque loro un bel bambino , a cui venne dato il nome di Alessandro.

Purtroppo quando ebbe appena compiuto il terzo anno di vita, Alessandro si ammalò di una meningoencefalite da cui guarì, ma con le stimmate di un ritardo mentale. Per dedicarsi di più al figlio, la coppia non ne volle altri ed allevò il bambino con grande amore e dedizione. Arrivarono però gli anni dell’adolescenza , quelli in cui il confronto con i coetanei è spesso impietoso. Alessandro era riuscito ad entrare in una folta compagnia di ragazzi durante le vacanze, grazie anche all’interessamento dei genitori ; quando , nelle notti sulla spiaggia, si cantava e si scherzava, tutto era bello e divertente ; ma poi arrivava anche il momento in cui si formavano le coppiette ed alla fine Alessandro restava da solo. Trascorse qualche anno e Rodolfo realizzò che il figlio viveva sempre più in solitudine gli anni belli della vita ; comprese che al figlio era precluso qualsiasi rapporto sessuale. Alessandro era sufficientemente sensibile da capire che , ognuno con i propri tempi, tutti i suoi amici erano riusciti a conquistarsi una vita sentimentale, e che questa gli era negata, e di ciò soffriva.

Rodolfo comprese la situazione e si attivò, per quello che poteva fare. Si ricordò di Josephine, che negli anni della spensieratezza aveva frequentato , in un bordello del centro di Milano. Egli sapeva che poi era divenuta tenutaria della stessa casa d’appuntamento. Si adoperò per rintracciarla e con grande pazienza riuscì nell’impresa. Quando la incontrò, Josephine era ancora una bella donna, ma ormai avanti negli anni ; Rodolfo le spiegò la situazione , che ella comprese ; così decise di affidare Alessandro ad una delle giovani colleghe che ancora lavoravano per lei, nell’incognito di un dignitoso appartamento , in una zona semicentrale della città. Ogni mese Rodolfo accompagnava il figlio e gli permetteva di affrontare i misteri della sessualità, togliendogli la frustrazione di non poter essere come gli altri.

Con il tempo, Alessandro imparò a gestirsi e non fu più accompagnato dal padre.

Rodolfo, come molti genitori con un figlio disabile, riuscì a vivere fino ad una tarda età, come se anche la forza di volontà potesse allungare la vita, per permettere un tempo più lungo di protezione.

La storia non finisce qui, ma sappiate che una specie di lieto fine sarebbe poi sopraggiunto, Alessandro non rimase a lungo un escluso perché’ trovò una comprensiva anima gemella, che gli volle bene.

Nei confronti delle “case chiuse” esistono due linee di pensiero ; c’è chi considera preminente l’aspetto etico del problema e ritiene che lo Stato non debba permettere di autorizzare lo sfruttamento della donna e guadagnarci sopra. C’è chi invece ritiene più importante la tutela della salute della donna e del cliente, e assolutamente accettabile un ritorno fiscale per le finanze dello Stato, che già incamera soldi con i tabacchi, i superalcolici e il gioco d’azzardo, e qui “ pecunia non olet”.

Ciò che non viene mai considerato è l’aspetto sociale in cui interviene la prostituzione ,la sua capacità di avvicinare le persone con difficoltà e aiutarle a confrontarsi con l’altro sesso. In un mondo in cui tante minoranze reclamano una propria sessualità libera, la minoranza silenziosa dei disabili viene spesso esclusa dall’approccio con il sesso.

Infatti la prostituzione oggi prospera sulla strada e perfino questa attività è ormai in mano agli immigrati ; è deprimente, arida, in mano a trafficanti violenti , in connubio con il commercio di armi e droga. Si offre a gente viziosa, non agli esclusi da una disabilità, ai timidi patologici od a quelli che chiameremmo i “diversamente belli”. Non svolge nemmeno più alcun ruolo iniziatico.

Persino in Mongolia, un paese di tre milioni di anime , in un territorio grande sei volte l’Italia, nelle immense e deserte pianure è possibile trovare la tenda di una donna dalle “gonne aperte”, così chiamata perché accoglie ed allieta il viandante che passa da quelle parti, senza, mi dicono ma non ci credo, chiedere nulla in cambio. Una soluzione mantenuta nei secoli, per alleviare la solitudine dei nomadi delle pianure.

Oggi nelle scuole d’Europa si vuole forzare l’insegnamento del sesso a bambini che il problema non se lo pongono nemmeno, facendo violenza alla loro psiche. Si instaura il concetto che senza sesso non si può vivere, poi però si lascia a molte persone svantaggiate una vita senza la possibilità di un approdo nei confronti di quell’esperienza umana.