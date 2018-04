L’esito delle urne del 4 marzo ci ha consegnato come previsto una situazione di sostanziale ingovernabilità, complice la pessima legge elettorale approvata in Parlamento. Sin dall’inizio è stato evidente che nessuna forza politica o coalizione aveva i numeri per governare il Paese. Quindi l’unico modo per evitare elezioni anticipate – che sarebbero inutili perché ci riproporrebbero una condizione identica – è quella che si arrivi a un accordo trasversale tra forze antagoniste.

Ricostruiamo un po’ gli eventi di queste ultime settimane: i vincitori delle elezioni sono stati il Movimento Cinque Stelle (prima forza politica) e la Lega (primo partito della prima coalizione); come conseguenza di questo risultato si è pensato che le presidenze delle due Camere dovessero spettare ai grillini e ai leghisti. Ma subito si è messa di traverso Forza Italia che ha rivendicato per sé il Senato, in prospettiva di un futuro governo Salvini; se i leghisti si prendono Palazzo Chigi – è stato il ragionamento dei forzisti – allora Palazzo Madama, spetta ai senatori azzurri. Salvini non si è stracciato le vesti, ed è stato disposto al passo indietro, ma ecco la prima grana: tra tutti i nomi disponibili per quella poltrona, Forza Italia ha proposto Paolo Romani, che per varie questioni giudiziarie è stato sin dall’inizio inviso dai 5 stelle che subito, su quel nome, hanno messo il veto. A dire il vero, le argomentazioni grilline erano condivisibili, e c’è da scommettere che anche tra i leghisti e gli esponenti di Fratelli d’Italia ci siano state delle perplessità. Ma la cosa problematica è che l’insistenza di Forza Italia rischiava di far saltare l’intesa sulle presidenze delle due Camere che era la premessa per il successivo dialogo per la formazione della maggioranza di governo. Insomma, la sensazione è stata che il Cavaliere e FI, si fossero incaponiti sul nome di Romani, appositamente per far saltare il tavolo.

Il sospetto è che Berlusconi e il suo partito cercassero un pretesto qualsiasi per affondare preventivamente Salvini, ma il leader della Lega ha tirato fuori il jolly, e al momento della votazione in Senato, leghisti e pentastellati, hanno votato a sorpresa l’azzurra Anna Maria Bernini. Pessima scelta, considerando che la Bernini in passato ha votato a favore delle unioni omosessuali e all’adozione del figlio del partner. Ma quella di Salvini è stata solo “tattica”, una prova muscolare per far capire al Cav. che non è più lui a dare le carte, sicuramente convinto che la Bernini non sarebbe passata. E, infatti, anche su richiesta del suo partito, la Bernini ha rifiutato.

Quello che è seguito è noto: nel Centrodestra si è consumato uno scontro durissimo che per qualche ora ha messo a rischio l’unità della coalizione, e con gli esponenti forzisti che gridavano che Salvini aveva rotto il patto e l’alleanza era ormai sciolta. A mediare, subito è intervenuta la Meloni che ha cercato di ricomporre i cocci e far dialogare Salvini e Berlusconi. Ma determinate è stata anche la comprensione che rompere con Salvini avrebbe compromesso l’alleanza nelle giunte regionali del nord, dove Forza Italia e Lega governano insieme. Inoltre, se anche Forza Italia volesse rompere con la Lega e aprire al Pd per le larghe intese, i due partiti non avrebbero i numeri per governare, a differenza di Lega e 5 stelle. La conseguenza è stata che nel giro di 24 ore, Berlusconi è stato costretto a un’imbarazzante retromarcia, e così si è giunti finalmente al nome di Maria Elisabetta Alberti Casellati, prima donna eletta come Presidente del Senato.

Trovato l’accordo sul Senato, si è proceduto a votare il grillino Fico alla presidenza della Camera e la partita sulle presidenze dei due rami del Parlamento si è così conclusa. Adesso però si è aperta la partita per il governo, e se il dialogo tra Lega e 5 stelle è proseguito, sui punti programmatici (reddito di cittadinanza, Flat tax e Legge Fornero), siamo invece in alto mare su tutto il resto. Salvini ha fatto un altro passo “di lato”, precisando che non è obbligatorio che il premier lo faccia lui, viceversa i 5 stelle pretendono per Di Maio quella poltrona. Inoltre, esigono che Berlusconi e Forza Italia siano tagliate fuori dall’alleanza. Salvini non ci sta, e non solo per “lealtà” nei confronti degli alleati azzurri, ma soprattutto perché Salvini non è così sprovveduto da non capire che un conto è il peso elettorale e parlamentare del 37% del Centrodestra, e altro è fare da stampella a Di Maio, con il 16% della Lega.

Resosi conto dello stallo delle trattative tra Centrodestra e Cinque stelle, all’interno del Pd crescono quelli che vorrebbe approfittarne per accordarsi loro con i grillini (magari con un appoggio esterno), ma devono fare i conti con i renziani e con tutti quelli che preferiscono stare all’opposizione. Un’alleanza Pd – 5 stelle, sarebbe nefasta per l’Italia, un incubo da evitare a tutti i costi. Un’alleanza tra il Centrodestra e grillini, sarebbe invece auspicabile, perché l’eventuale collaborazione tra 5 stelle e Lega, darebbe vita a quel polo “populista” e “sovranista” che finalmente potrebbe imporsi su Bruxelles. Ma perché ciò sia possibile, i grillini devono togliersi dalla testa l’idea di tenere fuori dall’alleanza Berlusconi e Forza Italia, e non possono dare per scontato che Palazzo Chigi spetti a loro.

La soluzione migliore sarebbe cercare una “figura terza”, che non sia né Salvini né Di Maio (ma intendiamoci, nessuno pensi a “tecnici”), che possa in qualche maniera andare bene a entrambi, e dove eventualmente i due leader, Salvini e Di Maio, potrebbero fare entrambi i vicepremier. Se non riusciamo a dare vita a questo “compromesso”, rischiamo un’intesa tra 5 stelle e Pd, o le elezioni anticipate, che riconsegnerebbero all’Italia la medesima situazione. Auguriamoci che la pausa pasquale porti consiglio.