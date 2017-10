Un museo tutto dedicato al mondo delle costruzioni navali. È Il MuCa, Museo della Cantieristica di Monfalcone, il primo del suo genere in Italia, realizzato negli spazi dell’antico Albergo operai del borgo di Panzano. L’esposizione, aperta lo scorso luglio, racconta grazie alle più moderne tecnologie multimediali una storia unica di orgoglio industriale e tecnologia italiana. La scelta del luogo non è casuale: da oltre un secolo a Monfalcone si costruiscono e si varano unità militari e mercantili, portaerei e transatlantici, sommergibili e navi da crociera. Monfalcone e la Fincantieri rappresentano un’eccellenza nazionale.

Torniamo al museo. Si parte attraversando il “tunnel sensoriale”, un susseguirsi di corridoi e spazi in penombra, passaggi tra lamiere, scintillii e suoni che permettono al visitatore di comprendere cosa significava e significa tutt’oggi costruire una nave.

Nella sala successiva un simulatore permette di manovrare una gru nel cantiere navale degli anni ’20, per imbarcare un carico sulla “Saturnia” in allestimento oppure per spostare sui binari i materiali. Poi vi è la “sala delle meraviglie” con i grandi modelli delle splendide navi realizzate in oltre un secolo dai “cantierini” di Monfalcone. A seguire, vi sono gli spazi dedicati al design navale e agli arredi di interni. Tra tutti i reperti spicca il pannello ricamato lungo ben nove metri realizzato, su disegno di Zoran Mušic, per la sala di soggiorno di prima classe della motonave “Augustus” nel 1951.

Il risultato è un’esperienza piena ed entusiasmante. Da condividere.

