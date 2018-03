Non ci voleva davvero Galli per sostenere e caldeggiare l’unica e sola proposta logica e matura, non interessata e non ammantata da motivazioni ridicole come quelle recate da Silvio Berlusconi. Eppure è interessante coincidere sulle stesse posizioni riguardanti il rinnovato appello alle urne con un collega, avversato e criticato nella massima parte dei casi , ma oggi di chiarezza palmare e indispensabili.

La figura più scadente in assoluto la sta facendo Berlusconi, capace, come suo solito e come suo costume, di guardare unicamente alla sua primazia decrepita e consunta. Le sta provando veramente tutte pur di conservare un ruolo, democraticamente e liberamente negatogli. Potrebbe essere, vista l’età, patetico ma l’albagia è così alta, da renderlo soltanto irritante.

Dapprima medita una alleanza con la “quarta gamba”, i cui consensi sono stati più meschini, così da creare una federazione in Senato con un numero di iscritti superiore a quello dei leghisti Pare intonare, rivolto al disarmato e desolato PD, la filastrocca recitata dallo zio Pietro Barreca alla piccola Ombretta in “Piccolo mondo antico” “Ombretta sdegnosa del Missisipi, non far la ritrosa ma baciami qui”.

Suo obiettivo ormai ufficiale, prima evidente ma inconfessato, è quello di un esecutivo con i due Mattei, concedendo allo sconfitto (lo “sdegnoso”) addirittura la poltrona della presidenza della Camera.

L’idea bislacca ed innaturale è stata respinta in modo automatico dal leader leghista, impegnato nella ricerca di un’intesa con l’altro vincitore, innegabile della tornata per l’attribuzione delle presidenze delle assemblee di Palazzo Madama e di Montecitorio

Ma al di là di queste manovre, tutte prova di un clima da basso impero, lontano ed isolato dagli elettori, così apertamente espressisi, è il livello del dibattito, ricostruito attraverso titoli giornalistici, a colpire e a lasciare interdetti. Il PD sussiegosamente ha assicurato a Mattarella di garantire l’apporto nell’interesse generale e di non escludere , attendendo le mosse altrui, un governo minestrone. Intanto è imminente l’uscita di una pellicola scandalo contro Berlusconi, cioè nulla di nuovo sotto sole.

I primi passi per un’analisi del voto appaiono fumosi, astratti e soprattutto dimentichi totalmente di segnali vetusti e radicati. Infatti il giudizio sul voto del Sud ” una ribellione da non leggere con superficialità” sottovaluta una insoddisfazione latente da decenni, sempre ignorata o alla meglio pessimamente curata dalle classi dirigenti politiche e amministrative di centro – sinistra e di sinistra, ora veicolata dai grillini in forma parossistica, con grottesche appendici.

Secondo indicazioni serie e non asservite agli interessi governativi, “i cittadini a rischio povertà, quelli che secondo le definizioni Eurostat possono contare su un reddito equivalente di meno di 830 euro mensili, sono arrivati al 23% mentre erano nel 2014 il 19,6%”.

Un altro spunto sulla proficuità dell’era renzian – berlusconiana è recato dai dati finali del 2017 sui contratti a tempo indeterminato , fermatisi al 23% , rispetto al 42% del totale registrato nel 2015 grazie all’esonero contributivo triennale. Trionfano con una crescita di 537 mila unita quelli a termine.