In questi sgangherati giorni, guidati dalla volontà (‘?) di Mattarella, ho letto, prostrato al suolo, la prima dichiarazione del presidente “incaricato”. Immediatamente è esploso, un convinto quanto corale, “ e vai!”. Come è possibile, collega Conte, ancora alla ricerca di una struttura programmatica per una compagine, con grossissimi punti di fragilità, esprimersi con esternazioni, tali da offrire stimoli e “praterie per le polemiche” dei tanti avversi alla formula, tra i quali chi scrive reclama un posto eminente ?

E tutt’altro che sensato solennizzare un obiettivo tanto faticosamente raggiunto tra dispute, insulti e liti degli attori di IV fila, raggiunti da immeritato rilievo, in una situazione di insieme in cui i cittadini, dopo circa 80 giorni, avrebbero dovuto avere riconosciuta l’opportunità di ripensare scelte epidermiche, campanilistiche, emozionali, in un numero consistente di casi dettate dall’isterismo e dal conformismo. Alcune perle lucenti dell’ideologia di Conte: si dice un capo del governo “con i poteri che la Costituzione mi attribuisce”, conferma “la collocazione internazionale ed europea dell’Italia” e si candida a essere “l’avvocato difensore del popolo italiano”.

Un accenno sul livello preoccupante dei futuri occupanti le poltrone dei Beni culturali e dell’Istruzione: il primo vanta un semplice curriculum di ex direttore di “Sky” e per molti anni di lavoro a Mediaset, ed il secondo (Spadafora), ex presidente dell’Unicef, prima vicino all’Udeur e poi alla Margherita, è stato nello staff di Rutelli ministro dei Beni culturali. “Non si è mai laureato” ! La Fedeli docet.