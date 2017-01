ITALICUM, CONSULTA DECIDE SU LEGITTIMITA' Rai ITALICUM, CONSULTA DECIDE SU LEGITTIMITA' La Corte Costituzionale decide sulla legittimità dell'Italicum. La decisione sulla legge elettorale potrebbe arrivare già in serata o domani. Le previsioni danno per certa la cancellazione del ballottaggio.Sui capilista bloccati,la Corte dovrà valutare se l'Italicum assicuri riconoscibilità dei candidati e libertà di voto.Altri nodi, la possibilità di candidarsi in […]

DI MAIO: "NO ALLEANZA CON LEGA E MELONI" Rai DI MAIO: "NO ALLEANZA CON LEGA E MELONI" ""Non so se qualcuno la mattina beve e inizia a scrivere queste cose. Noi non facciamo alleanze, né con Salvini né con la Meloni". Lo dice il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio (M5S), lasciando la riunione con i sindaci del Movimento.

BERLUSCONI: "TRUMP HA RAGIONE SU PUTIN" Rai BERLUSCONI: "TRUMP HA RAGIONE SU PUTIN" Berlusconi in una intervista su La Stampa, parla del presidente Usa "Trump che ha ragione su Putin", bacchetta l'Europa per il "rigore burocratico" e critica la Lega che a Strasburgo "si è astenuta su Tajani", eletto alla presidenza dell'assemblea Ue. Berlusconi parla anche della legge elettorale: "Serve una […]